沒人看空了？ 台北3月房市爆出久違大量

台北、桃園、台中、台南及高雄等五都公布今年3月的買賣移轉棟數，分別為台北年增34%；桃園年增16%；台南年增32%；高雄年增11%，僅台中年減1%。

總計五都3月共17738棟，月增59%，年增15%。累計Q1共48134棟，亦比去年同期增加30.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，相較於2月受春節長假影響，3月工作天數回歸正常，各都的買賣移轉月增率，也在比較基期低的情況下繳出亮麗成績單。

年增率方面，除了台中外，都會區普遍開出紅盤，主要是去年上半年房市仍受平均地權條例修法、央行連續升息等政經干擾，買氣處於相對低檔，今年利空因素漸趨淡化，且3月下旬央行升息半碼的效應尚待發酵，使今年整體的買氣表現，優於去年同期。

各都當中，以台北、台南的表現最佳，台北3042棟，為近22個月的單月最大量，台南2894棟，也締造升格直轄市14年來的3月同期新高，且年增率部分，台北34.9%、台南32.7%，也高居各都第一、第二名，令人眼睛為之一亮。

張旭嵐表示，台北市衝出久違大量，首先是老屋重建開花結果，像是松山區去年Q4以來，就有危老案「敦化豐華」、都更案「民生鉑月」等新案陸續完工交屋，助攻松山區量能站上500棟，且松山區的敦化林蔭道，還遍布許多老屋重建的指標新案，完工之後，可望成為松山區與台北市的買賣移轉大補帖。

其次是小坪數低總價暢銷，在新青安優惠貸款的帶動下，首購小宅供給較豐沛的內湖區、中山區，買氣持續活絡，也讓台北市繼2022年5月後，單月棟數再度站上3000棟大關。

台南市不僅單月棟數創3月同期新高，Q1累計6865棟，同樣是升格以來的最佳紀錄。台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，台南的好表現仍歸功於南科，南科後續有三期園區的擴建利多，加上佔地約100公頃的FG開發區，預計今年開始交地，未來發展可期，所以近來不論是善化、新市，交易量逐步升溫，尤其善化今年初又迎來重磅大案「桂田磐古1」完工，該案量體超過350戶，一舉使善化躋身3月台南買賣移轉熱區亞軍。

今年3月台中買賣移轉棟數，較去年同期微幅下修1.3%，主要去年初交屋潮可觀的烏日、清水等地，今年交屋量下滑所致。烏日3月買賣移轉棟數93棟，年減67%，清水本月則為113棟，年減63%，年減幅度分居台中各區冠亞軍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，去年初烏日因有「夢幻誠」、「協和聚心」、「龍寶園臻邸」等多筆指標大案處於交屋期，清水也因台中港新市鎮的百戶造鎮案連番完工，締造3月同期大量，使兩地去年3月的比較基期高；今年兩地在交屋狀況回歸平靜後，量能均較去年同期減少約200棟，也讓台中整體的買賣移轉量較去年3月低調。 資料來源／台灣房屋 資料來源／台灣房屋

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