陳揆鼓勵民眾汰舊換新節能家電 落實節能減碳生活

行政院長陳建仁29日陪同蔡總統出席「第34屆台北電器空調影音3C大展暨音響博覽會開幕典禮」時表示，為達成2050淨零排放目標，政府從供給面，鼓勵電器產業積極研發高效節能電器，並在需求面，以節能補助政策，鼓勵民眾汰舊換新，選購高效節能電器。此次展覽擁有國內外知名百大品牌聯合參展，他呼籲民眾踴躍參觀，藉此選購核有節能標章電器，一同落實節能減碳生活。

陳建仁致詞時表示，他歷次出席台北電器空調影音3C大展時，均能感受展覽的用心及產品的推陳出新，對此，他感謝台北市電器商業同業公會邱創興理事長及中華民國電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平，長期耕耘於電器產業，提供政府重要建言，促進政府與產業間多元交流，對於電器產業發展貢獻良多。

陳建仁指出，依據國際能源總署（IEA）所發布的「2023年全球電力市場報告」顯示，各國經濟發展因能源危機而放緩，但隨著經濟復甦，推估電力需求將再度持續上升。為達成環保、節能減碳目標，政府將從供給面鼓勵電器產業積極研發高效節能電器，並在需求面以節能補助政策，鼓勵民眾汰舊換新，選購高效節能電器。

陳院長進一步提到，此次展覽規模盛大，邀請國內外知名百大品牌聯合參展，不僅為業者創造更多商機，也提供消費者選購核有節能標章電器的機會，再加上政府推動各種汰舊換新及減徵貨物稅等補助方案，他呼籲民眾踴躍參觀展覽，以最實惠價格購買智能化、節能的創新商品，期盼在政府、業者與民眾共同參與下，落實節能減碳生活，加速達成2050淨零排放目標。

商品推薦