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長榮集團經營權開打 長榮國際4月3日首戰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮集團經營權大戰開打，4月3日長榮國際董事會有一個重要的議案，解任聖世董事長職務，聖世是老三張國政推選的人馬，這個事件也隱含著老大張國華與張國政的關係有可能生變。

長榮集團兄弟爭產風雲再起，據了解，老大張國華不斷的提醒老三張國政要用實力買回長榮航空（2618）持股，兄弟兩人在這個事件上不同調，戰火再度燒回長榮航空的控股公司長榮國際。

根據消息指出，老大張國華一直得不到老三張國政買長榮航空的動作，不得不再出招提醒，長榮國際代表人張國華及詠代表人葉佳全兩個一起提出來要解任董事長，要求長榮國際的董事會將解任案列入議案。

這次直接拔掉老三張國政的支持的人馬張明煜，主要的議案有四個，解任聖世董事長職務，選任新任董事長解任張明煜總經理職務並選出新任總經理。

張國政 長榮航空 長榮集團

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