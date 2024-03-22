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老闆看員工跳槽三大徵兆：常請假、離座接手機、上求職網

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人力銀行業者指出，完美離職是一門學問，更是一種藝術，避免辭職後衍生糾紛。示意圖。圖／聯合報系資料照片【作者：袁寬仁，日期：2022-06-03，數位典藏序號：20210219233532246】
人力銀行業者指出，完美離職是一門學問，更是一種藝術，避免辭職後衍生糾紛。示意圖。圖／聯合報系資料照片【作者：袁寬仁，日期：2022-06-03，數位典藏序號：20210219233532246】

yes123求職網「龍年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，上班族在龍年轉職念頭愈來愈強，有九成二上班族想在第二季換工作，跳槽主因仍以現有薪水太低為首，其次是公司沒有發展性，太久沒調薪排名第三。詢問資方對於員工跳槽主要徵兆，前三大依序是常請假、離座接手機、上求職網。

調查顯示，91.7%上班族第二季有轉職計畫，48.1%為「尚未開始投履歷」；43.6%為「已開始投履歷」。整體而言，有轉職念頭比例雖低於首季的92.9%，但略高於去年第二季的90.6%，也創下11年來同期新高，代表龍年的「年後轉職潮」，有望延續到Q2，呈現「淡季不淡」狀態。

「跳槽主因」方面，在可複選狀況下，依序包括：「現在工作的薪水太低」(45.9%)、「覺得公司未來沒有發展性」(44.1%)、「太久沒有調薪」(33.6%)，以及「擔心所處行業的前景」(32.6%)、「工作壓力太大」(29.3%)。

對於準備離職這件事，多數人除了偏向低調態度外，事前似乎不容易被看到跡象，不過由yes123求職網的調查顯示，假如以「企業角度」來看，事先仍會出現「十大跳槽徵兆」。

在可複選情況下，前五大徵兆依序是：「請假頻率突然變高」(60.3%)、「常常離開座位接手機」(59.1%)、「常常上求職網站」(52.4%)，以及「突然不加班，準時下班」(45.1%)、「低調打包整理東西」(35.1%)。

其他的離職徵兆方面，六到十名又分別為：「常向其他同事抱怨公司的人事物」(32.1%)、「工作效率突然驟降」(30.8%)、「常常上其他企業網站」(29.5%)，以及「突然容易遲到或早退」(22.8%)、「容易與同事、上司有爭執」(20.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族：「人情留一線，日後好相見！」完美離職是一門學問，更是一種藝術，避免辭職後衍生糾紛，或者在同業間留下所謂的「壞名聲」，正式離開公司前，要保持「不卑不亢」的應對方式：繼續堅持正面的工作態度到最後，並且確實完成交接和離職手續，同時確保勞工權益不受損。

求職 跳槽

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