築間2023每股純益8.61元、超額配息每股9.5元

築間2023年營收、獲利再創歷史新高，每股純益8.61元：全年超額配息每股9.5元，配發率110.34％，現金殖利率6.83％ 觀光餐飲雙冠王。

築間董事會也通過112 (2023) 下半年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利6元，加計已配發之112上半年度現金股利3.5元，合計全年超額配息每股9.5元，配發率高達110.34％；以今日收盤參考價139元計算，現金殖利率達6.83％，雙箭齊發，堪稱雙冠連鎖餐飲概念股。

築間開創台灣連鎖餐飲產業的獨特優勢，集團全品牌的營業時間從11:00-凌晨4:00，以連續營業17個小時不間斷的營業模式，累積至目前，生成9大自有品牌，推進集團全品牌台灣總家數，從單店到超過170家規模，繳出2023全年合併營收新台幣57.63億元、營業利益5.08億元、歸屬母公司稅後淨利3.55億元，年增率分別為32.69％、40.81％與30.52％，營收獲利再創歷史新高，惟股本膨脹，得每股稅後盈餘（EPS）8.61元。

築間瞄準台灣人最愛的「鍋物」與「燒肉」為其經營主軸，品牌定位分布在中、高價位區間，並抓緊單身經濟的餐飲消費需求，為滿足台灣餐飲消費市場求新求變的需求，築間創造多品牌的競爭優勢，同步亦進行品牌的規模調整。

築間餐飲集團成立逾10年，不斷推出新的餐飲品牌搶市，以高品質食材、深夜營業與創新加盟的獨特營運模式，搶攻市場版圖。展望今年，築間將持續於台灣北、中、南餐飲一級戰區打造集團品牌聚落，創造聚客效益，帶動業績成長；亦將持續積極拓展海外市場。除了一月已於香港銅鑼灣開幕的「築間酸菜魚」，公司預計再推動兩大品牌進軍香港，「築間幸福鍋物」東北亞分店亦籌備下半年於日本大阪開設。

同時，公司將強化類直營加盟模式，以推升台灣展店家數。隨著海內外餐飲市場版圖持續擴大，築間將進一步優化營收結構，為公司整體營運再添成長動能。