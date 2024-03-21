捷運北環段社子區段開工 通車後由新北產業園區站到士林站省12分鐘

捷運環狀線南北環段工程又跨出新里程碑，銜接台北市士林、社子地區與新北市蘆洲地區的北環段台北市路段CF690C區段標工程，今日上午舉行開工動土典禮，台北捷運局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由新北產業園區站到士林站原32分鐘減少為20分鐘，到劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘。便捷的捷運路網，可大幅提升民眾搭乘意願，降低私人運具使用率，不僅可解決雙北地區交通問題，更有助於節能減碳。

主辦本段工程的台北捷運局一工處說，CF690C區段標全長約2.7公里，去年12月由皇昌營造公司以102億餘元得標。CF690C區段標工程範圍自新北市三重區集賢路五華國小附近的Y23站(不含)起往東，以潛盾隧道方式穿越淡水河下方，循重陽橋側經士林社子之社正公園設Y24站，再穿越基隆河至中正路士商路口西側袋式儲車軌止，包含1座車站(Y24站)、淡水河東西側各設一座逃生豎井、一段袋式儲車軌(約194M長)及兩段潛盾隧道。

出席開工典禮的台北市長蔣萬安致詞時表示，環狀線第二階段南、北環共分八個土建區段標，在市府團隊的努力下，本區段標是北環段台北市路段第一標開工的工程，南、北環至目前已五個工程標開工，後續工程仍希望儘早完成發包，讓環狀線第二階段工程全面展開，以早日達成建構台北捷運環型路網的目標。

蔣萬安提到，今天開工的工程是串聯新北市與台北市路網中重要的交通路段，也是工程風險挑戰高的一段，工程完工後不僅可解決雙北民眾上下班交通壅塞情形，增加捷運旅運人數，發揮整體運輸效益，並減少雙北地區汽、機車使用，達到減低碳排量目的。

捷運局長鄭德發指出，本段工程穿越淡水河及基隆河，施工風險與挑戰性極高，包括工程隧道須以潛盾通過淡水河及基隆河兩河段，施工期間可能會遭遇浮木及社子地區人行陸橋、士林百齡橋的地下基樁衝突，需多次開艙破除結構，施工風險極高。

一工處進一步強調，本段工程潛盾隧道挖掘深度達45公尺，以及環河北路快速道路旁的逃生豎井採壓入式沉箱，深達52公尺，都是捷運施工歷史挖掘最深紀錄；工程還包含社子地區的地下疊式車站緊鄰民房施工、穿越堤防、冷凍工法等多種複雜工法，具有高度挑戰性，但捷運工程團隊均會設法逐一克服。