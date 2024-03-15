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全國代銷公會理事長戴嘉聖：經紀業管理條例逾20年未修、需檢討調整

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
甫接任第六屆中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長戴嘉聖（左三）15日在第五、六屆理事長交接典禮中表示，有關不動產經紀業政策規範的「經紀業管理條例」，由於立法時間已逾 20 年，許多條文已不符時宜，他也將與新一屆的公會扮演代銷業與中央政府的橋樑。陳美玲/攝影
甫接任第六屆中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長戴嘉聖（左三）15日在第五、六屆理事長交接典禮中表示，有關不動產經紀業政策規範的「經紀業管理條例」，由於立法時間已逾 20 年，許多條文已不符時宜，他也將與新一屆的公會扮演代銷業與中央政府的橋樑。陳美玲/攝影

甫接任第六屆中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長戴嘉聖15日在第五、六屆理事長交接典禮中表示，有關不動產經紀業政策規範的「經紀業管理條例」，由於立法時間已逾20年，許多條文已不符時宜，他也將與新一屆的公會扮演代銷業與中央政府的橋樑，盡全力爭取會員的權益，例如代銷業的營業保證金與經紀人制度，都應與時俱進做合理調整，另外也會同步積極舉辦各項政策講座，以協助同業從業人員遵守現行法規。

戴嘉聖指出，隨著時代快速變遷，建築代銷業本身也該跟著進步，特別是全球已進入AI人工智慧時代，這股潮流必定是未來主要趨勢；因此，代銷業也必須要有創新的思維與作法，像是如何結合AI並善加運用，創造更完善的市場資訊與銷售模式。

此外，戴嘉聖說，全球追求淨零碳排已是不可逆的趨勢，在碳有價時代來臨之際，房地產因上游原料的碳足跡影響，碳權成本的衝擊已無法避免；因此，代銷業在參與建案規劃的過程中，也應建議業主評估綠色建材、綠色能源的採用，回應永續環境經營的呼聲。

戴嘉聖表示，近年全球在地緣政治衝突下，以及少子化及新生代族群就業選擇偏好改變的影響，不只建商缺工、缺料，代銷業同樣面臨新血不足的問題，希望政府能正視台灣正面臨人力短缺的問題，並尋求與大專院校建立產業的合作機制，以利擴充產業人才。

戴嘉聖強調，未來任內將全力以赴，持續與政府溝通，維護會員權益，朝向雙贏目標邁進。

甫接任第六屆中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長戴嘉聖15日在第五、六屆理事長交接典禮中表示，有關不動產經紀業政策規範的「經紀業管理條例」，由於立法時間已逾 20 年，許多條文已不符時宜，他也將與新一屆的公會扮演代銷業與中央政府的橋樑。陳美玲/攝影
甫接任第六屆中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長戴嘉聖15日在第五、六屆理事長交接典禮中表示，有關不動產經紀業政策規範的「經紀業管理條例」，由於立法時間已逾 20 年，許多條文已不符時宜，他也將與新一屆的公會扮演代銷業與中央政府的橋樑。陳美玲/攝影

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