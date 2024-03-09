柏文春酒2500人同樂 董座陳尚義：2027年挑戰百店目標

柏文健康事業（8462）9日舉行集團春酒，董事長陳尚義表示，今年以來明顯感受健身產業景氣回升，短短二個月增加6,000餘名會員，總會員數突破26萬人。柏文今年規劃新增9處「健身工廠」，每年並以6至8家的速度展店，預計2027年挑戰全台100店的目標。

柏文去年全台開出7家分店，今年第1季已有台中景賢、台南永康店營運，澎湖馬公店預計本月開幕；後續在高雄鳳西、台北萬隆、台中沙鹿等地持續展店，預計年底總店數可達79店。其中，澎湖馬公店是柏文首度前進離島展店。

柏文一年一度的春酒晚宴，今天在台中台灣體育運動大學體育館盛大登場，此次春酒主題為春夏音樂祭，特別邀請藝人旺福揭開序幕，接棒表演依序為9m88、高爾宣、艾怡良，壓軸黃明志更是帶來一連串勁歌熱舞，現場超過2,500名員工同歡。

今年春酒最大獎包括星宇航空雙人東京來回機票、偉士牌Primavera 125，Unimoke MK電輔車，總獎品加上現金獎超過千萬元，豐富優渥獎項，代表對每位員工的重視。

柏文新春業績開紅盤，自結2月合併營收3.51億元、年增12.36%，前二月合併營收7.39億元、年增23.3%。其中，健身及娛樂服務收入4.63億元、年增28.8%；運動保健服務收入2.52億元、年增16.6%，創歷史新高。

柏文總經理林洵賢表示，巿場景氣回升，柏文今年將以強化會員二次消費為主要策略，包括提升健身教練課程會員購買滲透率，同時規劃全新的「智能輕食區」，先以台北萬隆店為示範店，提供生菜沙拉、即食雞胸肉、現泡高蛋白飲、咖啡等輕食飲品，為營運挹注新成長動能，後續將複製到沙鹿等新店。

另外，柏文2021年起與全聯策略結盟，進駐全聯2樓，目前已合作開出七、八店，今年還有馬公、萬隆等店採取此模式合作。林洵賢說，健身工廠會員越來越年輕化，全聯的消費年齡層相對較高，雙方合作客源將可互補，產生加乘效果。 柏文去年營運逐季增溫，全年合併營收42.96億元、年增19.1％，創歷史新高，法人估，今年合併營收可望突破50億元大關。

至於毛利率，法人認為，隨著柏文店數增加、同店成長，營運達經濟規模，以及固定資產折舊攤提，與控管電費支出等，預期第3季毛利率可回到疫情前30%以上水準。

而隨新店持續開出，柏文預估今年將招募至少300名新血。為此，員工福利也不斷提升，包括營運專員每半年考核調薪；社會新鮮人任職滿1年，優先申請部門輪調。

今年第1季更深入校園徵才，包括義守大學、澎湖科大、樹德科大、汐止就服站、高醫、正修科大，更歡迎二度就業者前來加入柏文。林洵賢表示，面對少子化浪潮和勞動力不足，「柏文採取彈性工時與擴大招聘，要用行動讓就業市場知道，教練跟健體顧問是一份長久個人事業」。