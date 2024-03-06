擠下文華苑！松山區「新樓王」每坪246萬成交

實價揭露，璞真建設在松山區推出的「勤美璞真城仰」預售案21樓戶，去年12月底以總價3億467萬元成交，總坪數約151坪，扣除車位後，每坪達246.9萬元，單價高過一旁指標豪宅「文華苑」，並創松山區單價新高。

根據實價，過去松山區高成交單價紀錄，是由同樣在慶城街的頂級豪宅「文華苑」拿下，該社區14樓戶2022年7月以總價13.74億元成交，不過由於總坪數高達700坪，扣除車位成交單價換算約244.55萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，該豪宅社區地點頗為卓越，除緊依知名五星級飯店「文華東方」，又與松基公園為鄰，地段優勢又有鬧中取靜的綠意環境，使其廣受高資產族群青睞。

此外，周邊又有頂級豪宅「文華苑」互相襯托行情，且又為預售屋，屋齡更新，對北市金字塔買方極具吸引力道，因此此次高樓層戶才能奪下「松山樓王」寶座。

對於「勤美璞真城仰」周邊行情，陳炳辰評估，目前北市較居知名度的豪宅聚落，松山以敦化北路沿線較為知名，但在「文華苑」、「勤美璞真城仰」陸續進駐後，目前「文華東方」周邊也逐漸形成為新興豪宅聚落，周邊此類產品基本站穩「200萬元豪宅俱樂部」，而高樓層則由於景觀自然更為卓越。