讀賣巨人來台首戰開球儀式嗨翻天

讀賣巨人隊成軍90周年，一軍首次來台之戰，史無前例全一軍陣容人氣對戰的票早就搶購一空，昨(2)日讀賣巨人戰中信兄弟，首攻臺北大巨蛋吸引3.7萬人一起加入應援，現場人氣強強滾，昨天比賽開球儀式更精心設計，讓現場民眾嗨翻天。

這場國人關注的世界級水準的棒球友誼比賽，由冠名贊助商和泰集團總經理蘇純興，搭配讀賣巨人隊捕手山瀨慎之助在投手丘開球；另外還有90位參與賽前親善活動少棒隊小朋友在一、三壘兩側同時進行開球儀式，現場歡呼聲震耳欲聾，觀眾情緒嗨。

昨(2)日首場讀賣巨人軍交手中信兄弟，賣出滿座門票，全場進場人數達到3.7萬人，寫下臺灣棒球史上最多人數入場的新紀錄；今天讀賣巨人再戰樂天桃猿，強強對決，再度吸引國內喜愛棒球民眾民眾目光，超期待看到今天的開球明星及球場選手的表現。

和泰集團旗下代理3大品牌TOYOTA、 Lexus及 HINO年，三大品牌在2023年寫下年銷售挑戰17萬台，蟬聯2023年汽車銷售寶座，繼續搶攻開創移動服務全新時代，長期不斷的鼓勵年輕人勇敢追夢 ，支持台灣體育、音樂等藝文等各種賽事活動不遺餘力，推動與美好台灣同行的永續承諾，關注在地需求，同步貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」精神。

冠名贊助商和泰集團表示，讀賣巨人（Yomiuri Giants）成立於1934年是一支隸屬日本職棒中央聯盟的球隊，是日本12球團中歷史最悠久的職棒球團，巨人陣中的「ON砲」長島茂雄及國人耳熟能詳知名球星王貞治，球隊在監督川上哲治的帶領下，寫下日本職棒史無前例的九連霸紀錄（又稱為V9）。