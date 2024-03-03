讀賣巨人來台首戰開球儀式嗨翻天
讀賣巨人隊成軍90周年，一軍首次來台之戰，史無前例全一軍陣容人氣對戰的票早就搶購一空，昨(2)日讀賣巨人戰中信兄弟，首攻臺北大巨蛋吸引3.7萬人一起加入應援，現場人氣強強滾，昨天比賽開球儀式更精心設計，讓現場民眾嗨翻天。
這場國人關注的世界級水準的棒球友誼比賽，由冠名贊助商和泰集團總經理蘇純興，搭配讀賣巨人隊捕手山瀨慎之助在投手丘開球；另外還有90位參與賽前親善活動少棒隊小朋友在一、三壘兩側同時進行開球儀式，現場歡呼聲震耳欲聾，觀眾情緒嗨。
昨(2)日首場讀賣巨人軍交手中信兄弟，賣出滿座門票，全場進場人數達到3.7萬人，寫下臺灣棒球史上最多人數入場的新紀錄；今天讀賣巨人再戰樂天桃猿，強強對決，再度吸引國內喜愛棒球民眾民眾目光，超期待看到今天的開球明星及球場選手的表現。
和泰集團旗下代理3大品牌TOYOTA、 Lexus及 HINO年，三大品牌在2023年寫下年銷售挑戰17萬台，蟬聯2023年汽車銷售寶座，繼續搶攻開創移動服務全新時代，長期不斷的鼓勵年輕人勇敢追夢 ，支持台灣體育、音樂等藝文等各種賽事活動不遺餘力，推動與美好台灣同行的永續承諾，關注在地需求，同步貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」精神。
冠名贊助商和泰集團表示，讀賣巨人（Yomiuri Giants）成立於1934年是一支隸屬日本職棒中央聯盟的球隊，是日本12球團中歷史最悠久的職棒球團，巨人陣中的「ON砲」長島茂雄及國人耳熟能詳知名球星王貞治，球隊在監督川上哲治的帶領下，寫下日本職棒史無前例的九連霸紀錄（又稱為V9）。
聯合數位文創可以說是這次比賽的最大功臣，多年來一直致力於國際文化交流平台推動，引進世界最高水準的藝文展演擴展國人視野；龍年開春帶給愛棒球的國人世界級棒球比賽，讀賣巨人新上任的監督阿部慎之助史無前例地帶著華麗的一軍陣容來到到臺北大巨蛋與中職最具人氣與歷史地位的中信兄弟與樂天桃猿隊交手對決，也為大巨蛋啟用送上最佳的祝福。
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