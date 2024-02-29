7月囤房稅2.0來了 北台灣建商逾6千戶待售新成屋剉咧等？

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經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
北台灣公開銷售中的住宅案新成屋共311案，合計待售戶數約6,607戶。各縣市中，居冠的新北市共100案，待售戶數約2596戶；其次為桃園市，新成屋91案，待售戶數約2046戶。示意圖。記者朱曼寧/攝影
北台灣公開銷售中的住宅案新成屋共311案，合計待售戶數約6,607戶。各縣市中，居冠的新北市共100案，待售戶數約2596戶；其次為桃園市，新成屋91案，待售戶數約2046戶。示意圖。記者朱曼寧/攝影

北台灣公開銷售中的住宅案新成屋共311案，合計待售戶數約6,607戶。各縣市中，居冠的新北市共100案，待售戶數約2596戶；其次為桃園市，新成屋91案，待售戶數約2046戶。

兩縣市當中較醒目的地帶是新北市板橋區有14案新成屋，共725戶待售；淡水區有18案成屋案、578戶待售。桃園市方面則是桃園區13案新成屋，共547戶待售；中壢區14案新成屋、335戶待售。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，去年《平均地權條例》、禁止預售時期任意轉讓房產規定上路後，加上原物料價格走勢趨高，以及政府因土融限制，在開工時間上所施予的壓力，讓部分建案確實索性採取先建後售方向。

陳炳辰指出，不過後來政府反拋出囤房稅2.0的利空政策，特別是建商持有餘屋的稅率上調，先建後售新案優勢出現光速退散。

陳炳辰分析，這些區域房市熱度高，包括熱門的板橋區江翠北側重劃區，中壢區的青埔重劃區，桃園區的藝文特區、中路重劃區，和淡水區的紅樹林一帶等，但除了先建後售案外，不乏賣到成屋還賣不掉的案體，不脫坪數大、總價高所影響。

另外，他表示，這些新成屋所在地段如蛋白區的淡海新市鎮，從而形成抗性遂見新成屋賣壓也不難想見。

據住展雜誌最新調查，北台灣公開銷售中的住宅案新成屋共311案，合計待售戶數約6,607戶。住展雜誌提供
據住展雜誌最新調查，北台灣公開銷售中的住宅案新成屋共311案，合計待售戶數約6,607戶。住展雜誌提供

囤房稅 平均地權條例 建商 重劃區

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