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未來企業大獎提名開跑！研調估3年45%企業營收靠 AI 倍增

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
研調估3年45%企業營收靠AI倍增。聯合報系資料照
研調估3年45%企業營收靠AI倍增。聯合報系資料照

生成式人工智慧繼續推動革命，重寫遊戲規則，改變組織創建、分析和從資料中提取價值的方式。在最新的 FutureScape 報告中，研調機構IDC 預測，到 2027 年，45% 的企業將掌握使用生成式 AI 來共同開發數位產品和服務，從而實現與競爭對手相比收入成長一倍。

在當今的數位環境中，蓬勃發展的組織是那些擁抱 「AI Everywhere(無所不在的人工智慧)」 變革力量的組織。 這些數位企業正在打造超個人化的體驗，透過智慧自動化優化運營，透過創意十足的人工智慧解決方案解決現實世界的問題等等。 掌握人工智慧等數位技術的組織是 IDC 未來企業願景的燈塔。

IDC臺灣江芳韻總經理表示，與我們所見過的其他新興技術相比，採用生成式人工智慧大規模交付業務成果的速度和明確性是前所未有的。 亞太地區(含日本)近三分之一的組織已經開始試驗和生產其生成式人工智慧功能，我們很高興看到新的創新將提升該地區作為這場 AI Everywhere 革命的領導者的地位。

2023 年，IDC 未來企業大獎收到了來自亞太地區(含日本)六百多家組織的超過九百項提名專案，其中有142 名國家獲獎者和 21 名亞太區獲獎者因成功展示了永續和創新的數位轉型而獲獎。其中獲得亞太區殊榮的台灣組織有新北市政府、台灣大哥大（3045）及台北市政府。

2024年IDC亞太區未來企業大獎將在以下18個獎項類別中表彰亞太地區的最佳專案，提名自即日起，至6月14日截止，未來企業大獎開放給IT終端使用者參與提名，資訊技術提供商經同意可提名其終端使用者之創新專案。IDC未來企業大獎採用兩階段的方法來評選出各國與亞太區的獲獎者，每個提名專案都將經過IDC專業團隊基於IDC之未來企業標準評估框架進行評估，所有國家的優勝者將有資格晉級進入下一階段的亞太區評選。

AI IDC 人工智慧

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