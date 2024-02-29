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有便宜可撿？囤房稅2.0來了...北台27先建後售案硬碰硬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

囤房稅2.0來勢洶洶，直接衝擊建商餘屋，先建後售案更面臨銷售壓力。住展雜誌觀察北台灣預計在2024年推出的先建後售住宅案，目前至少共27案，27案中以新北市來到10案最多，

較顯眼的如鶯歌區、三重區接近百戶的「台北捷寶」、「皇鼎麗園」，桃園市楊梅區則有裕隆集團位在福羚路上超過百戶的先建後售案，亦受矚目。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，去年推出平均地權條例，禁止預售時期任意轉讓房產，市場傳出是否掀起先建後售案量體，加上原物料價格走勢趨高，先建後售可讓營建成本易於控制，加上政府在開工時辰上所施予的貸款壓力，部分建案乾脆採取先建後售。

不過囤房稅2.0針對建商持有餘屋的稅率上調，先建後售案優勢光速退散，除非是外圍地區，因在地民眾購置成屋習性、新成屋案量體也小，且獵地造屋成本相對低等因素，先建後售較不受衝擊，否則都會市區的這類新案，即便建商口袋深，還是考驗成本回收時效拉長的忍受度。

也因此當下仍有的先建後售案，多是先前已規劃，箭在弦上不得不發的結果。

觀察迄今北台灣公開銷售中的住宅案新成屋共311案，合計待售戶數約6,607戶。各縣市中，居冠的新北市共100案，待售戶數約2,596戶；其次為桃園市，新成屋91案，待售戶數約2,046戶。

兩縣市當中較醒目的地帶是新北市板橋區有14案新成屋，共725戶待售；淡水區有18案成屋案、578戶待售。桃園市方面則是桃園區13案新成屋，共547戶待售；中壢區14案新成屋、335戶待售。

陳炳辰指出，這些區域包括板橋區江翠北側重劃區，中壢區青埔重劃區，桃園區藝文特區、中路重劃區，和淡水區紅樹林、 新市鎮一帶等，新成屋都不少，除了先建後售案外，不乏因坪數大、總價高，賣到成屋還賣不掉的案體，這類中高價新成屋，恐與今年樂觀以待的房市熱潮呈現兩樣情。

陳炳辰表示，目前房市在新青安話題與低首付策略下，掀起低總小宅熱潮，可見整體市場槓桿購屋特性，房價偏高的新成屋在這方面發揮空間不大，加上新版囤房稅不友善，整體環境不利，能否去化恐得靠機緣，

北台灣各縣市銷售中新成屋建案。資料來源／住展雜誌
北台灣各縣市銷售中新成屋建案。資料來源／住展雜誌

囤房稅 平均地權條例 重劃區

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