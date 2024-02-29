光陽為奪油電機車龍頭 2月就拚價格戰

誓言今年要搶下油電龍頭的光陽，年初先選擇價格作為第一個戰場，但業內人士解讀，一月光陽銷售低迷，而推出的Many全車系送「千萬獎學金」，促銷力度也只是試水溫程度，且今年整體機車市場可能不及去年熱絡，光陽後續新車如果沒辦法有令人耳目一新的動作，要奪回冠軍的難度極高。

去年機車市場總銷售量約八十七萬台，三陽以百分之三十八點四的市占率連續二年拿下冠軍，光陽則以百分之三十點七市占居次。

去年光陽推出GP125低於四萬元的震撼促銷，在市場上獲得不小的聲量，訂單超過六萬五千張，雖然光陽同樣也推出不少新車，但顯然還是價格比較能打動消費者的心，因此今年只是二月，光陽就率先啟動價格戰。

業內人士解讀，光陽丟掉了蟬聯二十二年的機車龍頭後，狀態似乎有些低迷，三陽則是老神在在，穩紮穩打的鞏固市場，光陽今年雖喊出要拿下油車、電車的雙料冠軍，但今年首波動作卻是價格戰，「若是一開始就打價格戰，那後面還有十個月時間節奏就很難抓。」