高雄港旅運中心首度迎接雙郵輪同靠 里維拉、挪威寶石載3千名旅客抵岸

高雄港旅運中心28日首次同時迎來里維拉號(Riviera)首航及挪威寶石號(Norwegian Jewel) 2艘豪華國際郵輪，合計搭載超過3000名旅客到港。

其中，馬紹爾群島籍的里維拉號為第一次到訪高雄港，由義大利船廠建造並經挪威郵輪控股集團(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.)旗下大洋郵輪(Oceania Cruises)於2012年投入營運，目標小型頂級郵輪市場，提供旅客品酒、音樂會、歌劇，甚至是客製化的烹飪課程、SPA體驗等服務，彷彿置身於海上的渡假村。

2024年高雄港國際郵輪預報達141艘次，有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，包含本次里維拉號搭載約1200名歐美旅客，航程由香港出發至日本(石垣島、長崎、熊本、那霸等)、韓國(仁川、濟州、釜山等)，中途並停靠高雄港及基隆港，體驗台灣傳統在地文化、美食和風景，可望為高雄在地旅遊挹注觀光商機。

為了熱烈迎接旅客，高雄港務分公司與港區CIQS各公務單位及相關業者，於國定假日期間堅守崗位提供旅客完善便利的通關服務。此外，郵輪到港期間，高雄港務分公司特別安排文化體驗活動，提供郵輪旅客現場書寫春聯書法教學，另與高雄市政府海洋局合作，以原住民迎賓舞蹈表演熱情迎接外國旅客。