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憂助漲房價 內政部行文籲中市府暫緩標售抵費地

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

台中市政府將於近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地，對此，內政部今（27）日表示，為避免帶動台中不動產行情飛漲，今日已行文台中市政府暫緩標售，應優先考量做為社會住宅儲備用地。

內政部指出，台中市政府從2019年至2023年底，公開標售區段徵收可處分建築土地及市地重劃地區抵費地，標售總金額達1,691億元，面積超過37萬6千坪。

內政部表示，為避免中市府標售土地帶動建商溢價搶標，造成台中市不動產行情再次飛漲，並加重市民住宅價格負擔；同時，台中市為全國住宅負擔最重的城市之一，市民對社宅有強烈需求刻不容緩，應優先考量增加儲備社會住宅用地才是。因此，內政部地政司今日已行文台中市政府暫緩標售前述土地，並優先考量將土地做為興建社會住宅儲備用地，以回應市民對居住正義需求。

內政部指出，房價上漲的根源之一在於土地價格大幅上漲，造成民眾購屋負擔加重，因此曾分別於2021年及2022年函請各地方政府，標售市地重劃抵費地、區段徵收可處分的建築用地前，儘量採取標租或設定地上權方式辦理，且在財務計畫評估可行前提下，應優先提供部分比例以興建社會住宅。

內政部指出，去年12月14日行政院會通過「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」中，2025年至2032年整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設5％、其餘縣市應留設3％供社宅使用，並專案讓售給中央政府興辦社宅。

內政部表示，台中市政府今年2月1日又公告標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內123筆抵費地，標售底價總金額逾200億元，預定於今年3月7日開標，市府此舉恐吸引開發業者溢價搶標，推升當地不動產市場行情，更加重民眾購屋負擔，建議市府宜回歸住宅政策思考。

內政部強調，為健全住宅市場及照顧弱勢與青年族群的居住需求，中央全力推動社會住宅政策。因此，再次呼籲各地方政府針對重劃所取得抵費地及區段徵收可處分的建築用地，優先評估提供興建社會住宅使用，使政府資源做更合理及有效運用。

內政部 區段徵收 台中市 居住正義 社會住宅 重劃區

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