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六都最高總價店面租給誰？新北、台中都是娃娃機店

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中山北路五段店面，去年由戶外用品業者以總月租百萬元租下，為2023年全台月租最高。圖／台灣房屋
中山北路五段店面，去年由戶外用品業者以總月租百萬元租下，為2023年全台月租最高。圖／台灣房屋

疫後內需復甦，各產業也大手筆展店，台灣房屋根據實價登錄資料，彙整近3年台北市最高月租總額店面租賃，2021年最高每月租金為52.5萬，2022年每月租金直逼90萬元。

而去年國門開放後，戶外用品業者租下鄰近士林夜市的中山北路五段605坪的店面，每月租金一百萬，成為實價登錄2023年全台月租總額最高的樓店交易，顯示隨著疫情消退，大坪數、高總價店面的租金天花板逐年回升。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫後國內旅遊爆發，各商圈復甦，尤其是觀光型商圈優先回溫，因此不乏小坪數但高單價的租賃交易。

高總價店面主要為大坪數店面，為了兼具人潮商機效應，又符合成本控制，因此多半位有距捷運不遠的蛋白型商圈，而台北仍以高價零售業最具承租財力，也舒緩了大店房東出租壓力。

台灣房屋進一步彙整2023年六都樓店的總月租冠軍，新北市由新店中興路的娃娃機店面奪冠，總月租達42萬元；桃園的月租冠軍，則是龜山區長庚醫院附近店面，由連鎖火鍋店以每月42.2萬元租下。

台中市的月租冠軍坐落後站商圈，由娃娃機業者以每月65萬元承租；台南最高月租1樓店面為安平區永華路的銀行，月租將近40萬元；高雄市總月租第一名的樓店，則是前金區市議會附近的連鎖超市，以每月63萬元進駐展店。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北與台中的1樓月租店王，分別鄰近新開幕的裕隆城與三井LALAPORT，消費人潮可期，吸引娃娃機業者進駐；加上娃娃機的經營模式較特殊，主要是由場主承租場地擺放機台後，再將機台分租給各台主，因此相對而言，可稀釋每位業者的租金負擔，使娃娃機店家願意砸重金進駐精華店面。

六都2023年樓店月租金冠軍。資料來源／台灣房屋
六都2023年樓店月租金冠軍。資料來源／台灣房屋

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