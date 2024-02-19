甫交屋趁年後想布置？ 一表看新屋哪些裝潢可抵稅「這家具出局」

春節前有一波交屋潮，許多屋主在年假結束後，開始為新家裝潢。專家提醒，新屋裝潢與舊家修繕的費用，都有機會成為將來賣房時的節稅項目，記得向廠商索取發票，如果不幸遺失發票單據，也還有一招可以加減挽回。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，現在買入的房子，未來出售時若有獲利，都要繳納房地合一稅。計算獲利公式為「售出總價－買入成本－必要費用－土地漲價總數額＝獲利所得」。

由於售出總價、買入成本與土地漲價總數額是固定的，因此若能提出越多的必要費用證明，相對要繳的稅就越少，而房屋裝潢與修繕費用就是可以申報的項目之一，記得向廠商索取發票或收據，才能保留相關證明文件。

但要注意的是，並不是所有裝潢支出都屬於必要費用，依所得稅法規定，必須同時符合「增加房屋價值或效能」、「非2年內能耗竭」兩項條件的才能進行申報。

其中泥作、木作、水電、牆面或隔間牆變更、天花板或地板重作、防水等工程支出，多數稽徵機關會認可；但家具、家飾、窗簾、生活電器等軟裝花費、系統家具櫥櫃，因為可以被拆卸、移動或是未來重新運用，所以較難被認可。

若是沒有費用證明文件，陳俊宏表示，如果裝潢施工發票單據不見，或是購買附贈裝潢的房屋時，建商沒有另外提供裝潢費用單據，在沒有明確支出的情況下，還是有機會以售屋總價的3%來提列費用，最高則以30萬元為限。

另外，在買賣過程中產生的必要費用，包括仲介服務費、契稅、代書費、清潔費、搬運費等，也是可以申報的項目，記得提早蒐集相關單據與證明文件，在申報售屋所得時一併扣除才不會錯失節稅機會。