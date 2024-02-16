和泰集團2024年挑戰銷售17萬台 搶攻移動服務新商機

和泰汽車蟬聯2023年汽車銷售寶座，總經理蘇純興今天宣布2024年，旗下代理3大品牌TOYOTA/ Lexus/ HINO年銷售挑戰17萬台新高，並開創集團移動服務全新時代。

蘇純興表示，2024年和泰汽車導入TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士，配合地方政府及客運業者實現氫能巴士於台灣落地運行；和泰集團持續以MaaS為願景，滿足顧客的「移動需求」。

2023年在各廠牌生產供應回穩，及多款重點新車上市助攻下，總市場來到476,987台，刷新近18年來新高規模，和泰汽車三品牌合計總登錄超過16.6萬台，首次突破16萬台，創下集團有史以來最高台數紀錄，同時蟬聯22年台灣車市冠軍，稱霸車市龍頭。

2024年雖全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，和泰汽車預估全年市場仍有45萬台以上的水準。2024年三個品牌將挑戰合計17萬台、市占率37.8%的新高銷售目標。

蘇純興進一步表示，今年和泰汽車將推出多款新車，包含TOYOTA帶來新世代大改款CAMRY，GR Yaris將迎來引擎性能調校後的小改款；Lexus已發表全新級距都會跨界休旅LBX，並帶來動力升級的全新UX 300h；商用車方面則規劃以專案進口完成車的方式，導入TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士，另也提供更多特裝車可供消費者選擇。

和泰集團持續以MaaS為願景，滿足顧客的「移動需求」。yoxi車隊將推出派遣系統2.0，增加「無縫接單」及「順風車」等新功能，建立高效率派遣機制，並與全球叫車平台 Uber 攜手合作，率先成為全台第一個可以透過 yoxi 或 Uber 平台派遣計程車司機的車隊。iRent將擴大共享車平台營運，目標加盟車隊突破800台，也將導入多款車型，滿足顧客需求。甫於去年新推出的旅遊規劃App「去趣」，2024年App下載目標超越200萬，除持續深化串接集團各移動服務，打造MaaS移動服務生態系外，並推出機票、住宿查詢及預訂功能，滿足各種旅遊需求，成為旅遊規劃首選App。

在全球汽車產業面臨轉型及市場快速變動下，和泰汽車始終以顧客需求為第一優先，2024年將抱持著「think Amazing」的思維，不斷創新，帶給消費者最完美的顧客體驗，創造集團移動服務全新時代，不僅實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do Impossible」。