momo讓實體店鋪活不下去？網曝共鳴「實體店變試用」 到店購買4優勢你認同嗎

image source:示意圖／pexels

文／姜雅馨

你喜歡在電商平台還是實體店鋪消費呢？近日PTT鄉民探討電商平台興起，導致實體店鋪活不下去的情況，甚至還有消費者拿著網路販售價格到店家殺價，對此，網友不僅指出實體店面好處，同時也透露大家喜愛使用電商網購的原因。

電商平台讓實體店混不下去？網掀共鳴：實體店變試用店

有網友昨（5）日在PTT八卦版以「momo是不是讓實體店混不下去？」為題發文，原PO透露家裡開店營業，有客人拿momo購物網頁面來要求原PO必須販售相同價格，「我跟他講說我們有水電、人事、店租什麼的，他也不聽，他說干我X事，你要不要賣我這個價格，不要的話我就走人了，然後他就回家了」，讓原PO好奇現在的實體店面到底該怎麼做生意。

對此，鄉民看傻眼表示，「那他直接叫momo就好啦」、「momo又不是每個牌子都有」、「就是來殺價的」、「實體比網路貴很正常不是」、「可怕的是有人會拿別家的網路價格來叫你賣一樣的價格，那人也不管品質是否完全一致」、「不用跟計較人計較，做出你們的特色就好」、「網路擠壓實體店家已經很久了」、「實體店反而變試用店」。

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實體店家輸給電商平台？網嘆：沒附加價值混不下去

針對價格爭議，有一派網友認為，本來消費者購物就會以「價格」為主要考量，「比momo貴真的不用賣了」、「真的奧客會用淘寶來跟你講」、「電商通常都比較貴，你賣比電商貴被比價怪誰」、「他沒再把刷卡回饋算給你聽已經很客氣了」、「如果你沒提供比網購多的附加價值，本來就不該混得下去」、「賣得比人貴，又沒七天鑑賞，除非很急，不然真的找不到買實體的理由」、「現在真的很多店面都打不過momo或者蝦皮，顧客跟你說的是實話，但你也可以叫他去momo」、「店租水電人事真的是不干消費者的事，如果你覺得網路比實體好賣，你為何不改賣網路就好」。

另外，有人指出實體店面的好處，包含可以直接拿現貨、確認實體尺寸、保固維修服務、享受服務等，「實體店的好處就是可以現場體驗跟現貨帶走，如果是帶回家才能體驗的東西，都是網購就好了」、「一堆人都是在實體店確認SIZE然後網路買」、「實體通路的優勢就是剩下現貨了，只剩下衣服鞋子之類的要去實體試比較準了」、「實體店可以看到實際的東西，還是有人喜歡去實體」、「實體不就主打保固跟維修速度」、「去實體店摸產品問詳細很重要，你總不會去momo下標一台車吧」、「你賣的是服務，momo賣的是商品；如果他只是來買商品，為何捨momo去選貴不止幾百的你」。

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許多網友不約而同指出電商的方便、好處，「momo早上訂下午收」、「momo只服送貨快」、「momo退貨不囉唆耶，拿到尺寸不合甚至不喜歡7天內都能退，專人上府收貨，我覺得甚至比實體店還好」、「momo有折價券，加上刷卡3％，有機會很便宜」、「momo有品牌的，有些相對便宜」。

電商平台湧企業分杯羹！龍頭、商機、家電均登熱門關鍵字

事實上，電商熱潮吸引眾多企業加入分一杯羹，像是統一集團近日和Yahoo台灣同步聲明，統一集團將投資Yahoo台灣電商業務，掀起網友熱烈討論與關注。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「電商」近一年熱門關鍵字，可以發現網購、購物、物流、通路、實體、龍頭、線上、商機、信用卡、回饋、滿額、專屬、限量、優惠、折扣、零售、家電、品牌等。

蝦皮、momo購物網、PChome、酷澎Coupang、亞馬遜Amazon等電商平台，是許多人現今網路購物的物流通路之一，不僅經常被拿來和實體店鋪做比較，也有人好奇誰才是台灣電商界龍頭，在疫情期間消費者無法常常出門，電商平台也帶來不少線上商機，附贈的信用卡回饋、滿額贈禮、專屬或限量優惠、折扣也是消費者選擇電商原因，眾多零售商品、知名品牌、家電都能買到，促使越來越多人傾向電商平台消費。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月06日至2024年02月05日。