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一年高達21萬次買方瀏覽！新北這社區全台最夯

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

房屋搜尋平台「樂屋網」統計2023年八大都會區最多買方線上買方瀏覽的社區，第一名「太陽帝國」是新北市中和區的新成屋，去年共21萬次瀏覽，第二名「名人世界」則是民生社區當地知名度相當高的中古社區，第三名「星都匯」則是因為開發期數多，量體大，一直有話題性與瀏覽熱度。

「太陽帝國」位於新北市中和區捷運南勢角站附近，鄰近興南夜市，商業活動密集，生活機能佳。樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於當地多為屋齡超過30年的老舊社區，讓屋齡僅1年多，基地面積超過千坪的「太陽帝國」突破重圍獲得青睞，且「太陽帝國」住家戶數超過500戶，轉手待售量也較大，去年累計共有高達21萬次的瀏覽數。

去年瀏覽次數第2名的「名人世界」，一直以來都是台北市社區當中，瀏覽量前幾名的社區，地點座落於民生圓環旁，周遭商家林立，又是民生社區少量有24小時管理的電梯大樓之一，雖然屋齡已經超過40年，還是受到不少當地買方的關注。

「星都匯」是「新竹王」昌益建設在新竹縣竹東鎮二重埔推出的大型造鎮計畫，分別有「環球市」、「環宇市」、「星都心」、「星都匯」等社區，其中「星都匯」又分A、B區和C、D區，除D區外，多登記為辦公室用途。

洪安怡表示，由於「星都匯」分數期開賣，在市場上一直有新訊息釋出，且樂屋網站上也有不少AB區的待售物件，也帶動了瀏覽次數的成長。

本次上榜前10名的台中市社區共有3個，分別是「瑞聯天地」、「城市經典」、「市政愛悅」，也都是過去往年榜上常見的熱門瀏覽社區；第5名新北市「瓏山林新板時尚」，位於板橋區湳雅夜市附近，距離捷運府中站約莫步行5分鐘左右，夾帶了機能優勢而勝出。

南台灣則有「美樹大悦大樓區」、「長億城」、「郡都當代」分別排行8到10名，其中除了「郡都當代」是屋齡僅1年的新屋外，其他兩個社區都是常見的熱門瀏覽名單。洪安怡指出，瀏覽次數較高的社區，有些是因為待售物件較多而拉高曝光，也有些本來就是當地的指名社區，長期以來都有一定的詢問熱度，當房市回歸自住、長期置產的市場，管理得當的好社區，更有機會受到買方的青睞。

資料來源／樂屋網
資料來源／樂屋網
中和區捷運南勢角站附近街景 記者游智文／攝影
中和區捷運南勢角站附近街景 記者游智文／攝影

新北 湳雅夜市

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