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三井OUTLET台南去年締造46億元業績 二期商場今動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
三井OUTLET台南去年締造46億元業績 二期商場今動土。圖／台南市政府提供
三井OUTLET台南去年締造46億元業績 二期商場今動土。圖／台南市政府提供

日商三井不動產在高鐵車站特定區的三井OUTLET PARK去年締造46億元業績，看好台南消費前景，二期工程今天動土，二期位在一期原南側機車停車場，地上四層建築。預計明年底完工增加50間店舖，加上現有190家規模相當林口OUTLET。

二期工程今天動土，三井不動產集團董事長久一康洋致詞表示，台南三井OUTLET開幕近2年到訪1500萬人次，加上周邊住宅區陸續開發，今年台南400二期動土別具意義，希望增加營運面積也能帶動地方發展，帶來就業機會，增進購物服務。

市長黃偉哲致詞感謝三井不動產加碼投資台南，黃偉哲指出，第一期開業以來一直保持穩定客源，屢創營業佳績，對於即將進駐的第二期50家新店充滿信心，相信未來將為南市帶來更多消費群眾，為台南市再添一處消費勝地。

三井OUTLET PARK配合台南燈會，贊助1萬份台灣燈會小龍包提燈要發送給賞燈民眾，將再印製10萬份手冊，內容除了規劃有台灣燈會介紹，欣賞燈會的顧客還能享有OUTLET設施內超過60個專櫃的優惠。

三井OUTLET台南去年締造46億元業績 二期商場今動土。圖／台南市政府提供
三井OUTLET台南去年締造46億元業績 二期商場今動土。圖／台南市政府提供

台灣燈會 消費

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