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商研院啟動雙引擎 永續領袖班、二代班開放招生

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
第三期ESG永續領袖班、第十一屆二代班同步招生。 圖／商研院提供
第三期ESG永續領袖班、第十一屆二代班同步招生。 圖／商研院提供

為持續協助中小企業融入國際潮流，商研院規劃多樣課程，以應對不斷變化的市場趨勢。近日再宣布開放報名的課程，包括廣受企業主與董監事好評的第三期「ESG永續領袖班」，以及採用小班菁英制的第十一期「基業長青創二代經營實學班」。

商研院指出，第三期「ESG永續領袖班」課程定於2月29日至3月1日，為期兩天，總計12小時的充實課程。課程透過模組化教學與案例討論，深入洞悉如何因應主管機關的要求以及2050年淨零碳排轉型。對企業負責人、董事、監事而言，這些內容涵蓋了最新趨勢，例如碳稅、碳交易、碳中和等，將有助於他們掌握所需的知識。

已堂堂邁入第十一期「基業長青創二代經營實學班」，是以打造下一屆總裁接班人為宗旨，多年來培育出200多位來自各行各業北、中及南部二代經營者，藉由異業結合、相互提攜、共同投資、諮詢問題、促成商機等，一路相互扶持至今。本次將於3月辦理，共計六堂課程，除了充實的課程內容，還精心安排於台北星級飯店住宿兩晚，參與學長姊聯誼及社交禮儀晚宴，藉以協助台灣中小企業成功接軌及提升國際競爭力。

商研院院長王建彬表示，兩班課程均可於結訓後，抵上市、上櫃公司董事、監事上課進修時數。今年商研院也計劃擴大影響力，將ESG相關知識引入東南亞台商，預計推出越南、泰國等地的ESG台商課程，以培育更多具有專業和國際競爭力的ESG永續人才。這一舉措有望在區域層面上促進ESG理念的推動，並為企業培育更多具有國際視野的永續專業人才。

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