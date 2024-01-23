一表看七都地王周邊房市 這裡3年漲38%最多

2024年七都地王已全數出爐，除了新竹縣市地王寶座易主外，其餘六都的地王全數衛冕成功，其中，桃園市與台中市地王已蟬聯18年，分別是中正路商業區角地與新光三越中港店，而新北市板信雙子星總部大樓已15連霸，台北市101大樓與高雄市高雄大遠百也連11年坐穩地王寶座，台南市地王則連7年由新光三越中山店拿下。

永慶房屋根據實價登錄資料，近三年地王周邊房價漲幅大都高於所在行政區，其中，新竹市地王周邊房價漲38.3%最猛，房價由3字頭躍升4字頭行列，新竹市的新地王周邊房價漲幅也逾二成，漲勢前二名都位於新竹地區，房市交易熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，蟬聯多年地王寶座的竹北市縣福段284地號(永豐銀行)已不再是地王，新屆地王由遠百竹北店對面竹北市公園段482地號（全國電子）奪下，公告土地現值為每坪96.8萬元。

新任地王鄰近喜來登飯店、享平方 Shown Square、竹北遠百、竹北巨蛋等，超市賣場、金融機構及連鎖餐廳林立；交通方面，連接國道一號、國道三號都相當便捷，距離高鐵新竹站也僅10分鐘車程，可說是竹北生活機能發展最成熟的蛋黃區域，吸引不少首購或換屋族群進駐，房價也跟著水漲船高，以屋齡15-20年的中古大樓為交易主力，交易總價在1,500-2,000萬元為大宗。

新竹市地王周邊近三年房價漲幅20.2%，位居第二。陳金萍說明，新竹市地王由去年由原新竹火車站前中正路與大同路口角地，移轉至城隍廟旁中山路角地。

由於城隍廟商圈為老城區，因發展較早，附近商家林立，食衣住行樣樣俱全，生活機能完善，交通便捷，同時鄰近大遠百、巨城、中央市場等商圈，不僅是歷史悠久的商業中心，加上土地稀缺，地段價值性高，同時也受惠於竹科的外溢效應，購屋需求強勁，但新竹地區供給相對不足的狀況下，帶動房價明顯走揚。

從七都地王周邊近三年房價漲幅與行政區相比可以發現，台中地王「新光三越中港店」周邊漲幅4.5%，僅個位數，房價表現相對平穩。

陳金萍指出，新光三越中港店位於七期重劃區內，七期向來是台中房市領頭羊的角色，坐擁新光三越、臺中國家歌劇院、秋紅谷、臺中市政府等重大建設，完善的生活圈機能與建設動能，再加上台中捷運綠線與藍線交會站加持，交通便捷，豪宅與一般住宅選擇多，吸引不少中部企業主、自住、置產族群目光，房市交易穩定，房價獲支撐，但因房價屬於台中相對高檔區域，漲幅平緩，近三年房價漲幅僅個位數。