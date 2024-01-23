快訊

雲南山崩已11死 煤礦開採導致山體開裂？

走自己的路！藍提國會五改革 立法院長選舉改記名投票

蘋果iOS 17.3來了！3大亮點增安全性 「遭竊裝置防護」不怕iPhone被破解

一表看七都地王周邊房市 這裡3年漲38%最多

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

2024年七都地王已全數出爐，除了新竹縣市地王寶座易主外，其餘六都的地王全數衛冕成功，其中，桃園市與台中市地王已蟬聯18年，分別是中正路商業區角地與新光三越中港店，而新北市板信雙子星總部大樓已15連霸，台北市101大樓與高雄市高雄大遠百也連11年坐穩地王寶座，台南市地王則連7年由新光三越中山店拿下。

永慶房屋根據實價登錄資料，近三年地王周邊房價漲幅大都高於所在行政區，其中，新竹市地王周邊房價漲38.3%最猛，房價由3字頭躍升4字頭行列，新竹市的新地王周邊房價漲幅也逾二成，漲勢前二名都位於新竹地區，房市交易熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，蟬聯多年地王寶座的竹北市縣福段284地號(永豐銀行)已不再是地王，新屆地王由遠百竹北店對面竹北市公園段482地號（全國電子）奪下，公告土地現值為每坪96.8萬元。

新任地王鄰近喜來登飯店、享平方 Shown Square、竹北遠百、竹北巨蛋等，超市賣場、金融機構及連鎖餐廳林立；交通方面，連接國道一號、國道三號都相當便捷，距離高鐵新竹站也僅10分鐘車程，可說是竹北生活機能發展最成熟的蛋黃區域，吸引不少首購或換屋族群進駐，房價也跟著水漲船高，以屋齡15-20年的中古大樓為交易主力，交易總價在1,500-2,000萬元為大宗。

新竹市地王周邊近三年房價漲幅20.2%，位居第二。陳金萍說明，新竹市地王由去年由原新竹火車站前中正路與大同路口角地，移轉至城隍廟旁中山路角地。

由於城隍廟商圈為老城區，因發展較早，附近商家林立，食衣住行樣樣俱全，生活機能完善，交通便捷，同時鄰近大遠百、巨城、中央市場等商圈，不僅是歷史悠久的商業中心，加上土地稀缺，地段價值性高，同時也受惠於竹科的外溢效應，購屋需求強勁，但新竹地區供給相對不足的狀況下，帶動房價明顯走揚。

從七都地王周邊近三年房價漲幅與行政區相比可以發現，台中地王「新光三越中港店」周邊漲幅4.5%，僅個位數，房價表現相對平穩。

陳金萍指出，新光三越中港店位於七期重劃區內，七期向來是台中房市領頭羊的角色，坐擁新光三越、臺中國家歌劇院、秋紅谷、臺中市政府等重大建設，完善的生活圈機能與建設動能，再加上台中捷運綠線與藍線交會站加持，交通便捷，豪宅與一般住宅選擇多，吸引不少中部企業主、自住、置產族群目光，房市交易穩定，房價獲支撐，但因房價屬於台中相對高檔區域，漲幅平緩，近三年房價漲幅僅個位數。

陳金萍說明，一般而言，各縣市地王周邊都是坐落於主要商圈或是新興重劃區，因活絡的商業活動、交通機能、重大建設或是行政機關所在地加持，土地價格水漲船高，而周邊房價也跟著雨露均霑，房價獲得支撐，甚至有明顯漲幅出現。

近三年七大都會區地王周邊房價變化 。資料來源／永慶房產集團
近三年七大都會區地王周邊房價變化 。資料來源／永慶房產集團

房價 新光三越

延伸閱讀

七都地王房市一次看 這裡房價3年漲38%第一

新光三越新春卡利HIGH 一連39天、年前到年後優惠全包

竹縣逆勢成長 竹北市文興國小今天動土 明年將正式招生

最美圖書館也能帶動房市！六都誰賣最多？誰漲最多？

相關新聞

長榮航機師醞釀春節罷工 公司籲優先考慮旅客權益

桃園市機師職業工會（機師工會）昨（22）日宣布，該會所發起、針對「長榮航空的罷工投票」順利完成並取得罷工權。機師工會朝春...

台灣紡織業因應疫後變局 赴紐約參展開拓藍海

台灣5家紡織業者本週隨紡拓會赴紐約參展，部分廠商坦言COVID-19疫後大環境不佳，與其被動等待接單，不如主動出擊赴海外...

台灣工具機公會發布2024產業景氣展望：第3季可望明朗

台灣工具機暨零組件公會今（23）日發布2024年工具機產業景氣展望，理事長陳伯佳表示，在中國政策搖擺不明、美國大選政策未...

七都地王房市一次看 這裡房價3年漲38%衝第一

2024年七都地王已全數出爐，除了新竹縣市地王寶座易主外，其餘六大都會區的地王全數衛冕成功，其中，桃園市與台中市地王已蟬...

選後民調…五成民眾啟動購屋 房價看漲5%-10%

房仲公會全聯會發布網路即時民調指出，選後有45%民眾對未來台灣經濟信心度「沒信心」，占比最高，不過約有5成民眾將啟動購屋...

2023人口淨遷入前5大行政區曝 台中北屯8390人居冠

據內政部戶政司資料顯示，2023年全台淨遷入人數最多的前5名行政區分別是台中市北屯區8,390人、桃園市桃園區8,046...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。