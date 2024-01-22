長榮機師取得罷工權 交通部：罷工是過程 希望雙方持續協商解決爭議

長榮航空（2618）機師投票通過取得罷工權，交通部常務次長林國顯受訪時表示，罷工是爭取權益的過程和手段，最終仍需勞資坐下來協商尋求解決之道，希望雙方可以繼續溝通解決，避免對旅客行程造成影響。

林國顯今日出席「第一屆亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)推介會」，被媒體問及長榮機師罷工交通部的因應措施時，他表示，在昨天桃園市勞動局邀集勞動部、交通部航政司、民航局、長榮資方、機師公會理事長李信燕等，一起在市府協商，初步做溝通。

林國顯說，大家認為應該還要繼續來協商，因為取得罷工權只是目前的狀態，後續的議題，不管是先前提出來的 訴求或者是昨天新討論的議題，都需要雙方坐下來才能夠達到共識，所以交通部在部長的指導下，過去已經兩度與長榮航空董事長林寶水及理事長李信燕，請他們雙方善意的互動。

林國顯強調，為了機師、駕駛員以及公司和旅客，希望雙方能夠盡快達成協議，避免走上罷工的途徑，雖然勞工團隊取得罷工權，但是還是要靠協商才能解決，希望雙方盡速就歧見的部分往前來討論，達到共識會比較好。

至於目前歧見是否還相當多？林國顯回應說，資方認為去年有賺到錢，初步發了六個月的年終獎金，也對全公司做加薪，以及相關進階獎金的提供，而勞方所提出來的加薪幅度，是在加薪之前，也就是發放獎金之前，所以資方可能認為需要就這個部分雙方再互相討論，雙方要就事實與期待作平衡，畢竟罷工是過程跟手段。

林國顯強調，李信彥理事長跟林寶水董事長雙方都願意，就議題進一步的溝通，只是目前還需要再詳細的就到底確定是哪一個領域，雙方能不能達成共識，我們期待雙方進出來協調，避免造成旅客跟社會大眾的不安。

針對外籍機師禁用的問題，以及現在駕駛的機型跟當初引進機型不一樣，是否有飛安問題？林國顯認為，飛安問題是我們最重視，不應該也不可以發生的，所以長榮航空或任何一家航空公司，一定要聘用符合該機型能駕駛的機師，但這類型的機師，尤其是新型的350、787機型，不一定員工裡有該類的駕駛，所以通常會有轉訓，一般國內會從副駕駛或者相近的航機正駕駛轉訓，轉訓過程如果不夠，也會從國外引進，這是必要的途徑，否則我們也很難因應這幾年旅客對航線開闢的需求，所以依照法規，目前航空公司都有依法來申請勞動部門的規定辦理，以飛安來講，都要照規定才可以，飛安沒有問題。

至於這次影響的航線，林國顯表示，確實農曆春節期間很多人都已經訂票，對旅客、旅行社跟旅遊業者來講，他們比較擔心不確定因素的發生，所以這也是為什麼我們兩三個禮拜前，就開始敦促雙方進一步溝通，罷工權的行使是一個過程，他最後的目的還是希望公司跟勞方能夠達成共識，如果沒有共識，即使取得罷工權，後續還是會有紛擾，希望他們能夠釋出善意多互動。

對於罷工於24小時前預告，時間夠嗎？林國顯說，對旅客跟航空公司來講，希望儘早來預告會比較理想，畢竟長假期很難調整，尤其是國外的部分，所以希望工會考慮消費者的權益，當然24小時的時間是比較短，但我們希望這個不要發生。