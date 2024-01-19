長榮機師醞釀春節罷工 交長：長榮有釋出善意雙方仍有時間溝通

機師工會長榮分會以沒有合理調薪、調整外站津貼及大量違法聘用外籍機師等議題，醞釀於今年春節假期發動罷工，交通部長王國材今日表示，交通部會與長榮航空（2618）溝通，並隨時掌握最新狀況，長榮也有釋出善意，現在到春節還有一段時間，會不會罷工還言之過早，將盡量溝通協調，避免罷工，過去機師工會都比較理性，還是相信他們。

桃園市機師工會長榮分會因與長榮航空的資爭議調解破裂，現正展開罷工投票，預計1月22日進行開票作業，若取得罷工權，最快春節假期就會罷工。交通部長王國材今日出席交通部民航局77周年局慶，接受媒體聯訪時對此事表示，民航局已成立應變小組，並持續與長榮航空溝通，長榮航空有提出薪資調整、年終獎金六個月等善意，會請公司持續與工會進行協商，交通部也會隨時掌握狀況。

王國材說，從1月22日開票到2月8日春節假期，中間還有點時間，將請勞資雙方本於民眾權益、照顧員工的想法進行溝通協商。至於若真的發生罷工，交通部是否有因應措施？對此王國材回應，依過去情況，真的罷工會宣布哪天要開始，現在會不會還言之過早，還是請長榮航空高層，持續釋出善意讓雙方進行理性溝通比較重要。

因上次華航（2610）機師選擇於春節假期發動罷工，導致機場和各航班大亂，旅客行程延誤，王國材在民航局局慶致詞時，特別向出席的華航、長榮等各家航空公司主管說，去年他已要求交通部所屬國營事業和投資事業，管理階層要固定時間與員工對話、溝通，在此他也要請在場的國內各家航空公司主管，要兼顧公司營運與員工照顧，做好與員工的溝通對話，把勞資關係做好。