新年龍來運轉「袋」好運！台中百貨公司福袋陸續開賣

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
廣三SOGO福袋除了超值好物，還加碼抽出金鈿英格蘭情人1克拉鑽戒。記者宋健生/攝影
廣三SOGO福袋除了超值好物，還加碼抽出金鈿英格蘭情人1克拉鑽戒。記者宋健生/攝影

新年龍來運轉「袋」好運！一年一度的百貨公司福袋也將陸續開賣，全台百貨「店王」台中新光三越今(17)日宣布，推出雙款福袋預購活動，包括「龍來好運福袋」與「迎春福箱」，每份皆含市價4,000元以上的優質商品。

新光三越龍來好運福袋及福箱，分別於1月25日及1月29日上午10點起，在新光三越APP線上預購開搶。只要開啟APP扣skm points 100點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購福袋(限量300袋)、3,000元搶先預購福箱(限量200只)。

新光三越表示，今年福袋設計特別採用環保再生材質製成，推出可折疊收納的肩背提袋，搭配文創插畫家小虎的醜Q龍龍，設計既活潑又生動。

大年初一的驚喜加碼抽，購買福袋福箱即有機會獲得18K/750白色黃金鑲天然鑽石戒指1克拉，價值51.7萬元；席夢思Black系列床墊，價值37.2萬元；bgreen BH2運動舒眠椅，價值18.98萬元；Gogoro CrossOver價值8.28萬元等好禮。

還有機會環遊全台話題飯店，例如台灣最美都會飯店台南禧榕軒大飯店、2024全新開幕飯店相鐵GRAND FERSA等500個驚喜大獎，讓民眾奢華玩樂一整年。

而會員手上滿滿的skm points點數，更可搭配新光三越《會員回娘家》一系列點數回饋活動，包括：扣20點週週抽周大福黃金龍年擺件、扣100點抽賓士百萬電動車、扣1,000點抽100萬「亞洲萬里通」里數等。

台中大遠百新報喜不打烊，千元福袋也同步開賣，1月29日至2月9日憑全館單筆消費滿888元發票＋1,000元現金+HAPPY GO卡，即可購買新春福袋一份並獲得一張抽獎券。

台中大遠百將於大年初一，在1樓時尚廣場公開抽出福袋所有獎項，有機會獲得頭獎6萬6,000元商品券，其他還有5,000至2萬5,000元不等商品券。台中大遠百標榜中獎機率最高，「把滿滿福袋龍給你」。

廣三SOGO百貨今年福袋主題為「好運福袋 龍賀禮」，福袋裡除了滿滿的超值好物外，還加碼抽出金鈿英格蘭情人1克拉鑽戒、高島貴族按摩椅君爵版及豪順伊萊克斯掃地機器人等大獎，讓大家龍年好禮拿不完，好運抽不停。

1月27日起，持廣三SOGO百貨Smart Card/APP行動條碼至12樓贈品處，扣60點+現金1,680元購買福袋兌換憑證1張，限量300份。大年初一下午1點30分持福袋兌換憑證，至1樓廣場整隊，2點開始領取，即可抽出「多功能行李箱」1只。

台中新光三越推出雙款福袋預購活動，包括「龍來好運福袋」與「迎春福箱」。記者宋健生/攝影
台中新光三越推出雙款福袋預購活動，包括「龍來好運福袋」與「迎春福箱」。記者宋健生/攝影

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