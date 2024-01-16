新北9大重劃區行情曝 最貴上看7字頭、這區3字頭最親民

永慶房產集團彙整新北市九個討論度較高的重劃區，根據實價登錄資料分析房市表現。其中，央北重劃區、洲子洋重劃區分別以平均單價68.4萬、38.7萬分居最貴及最親民重劃區，交易量方面則是由洲子洋重劃區以451件奪冠。

觀察今年1至11月的價量，有「新北最貴重劃區」之稱的央北重劃區平均單價達68.4萬元，較新店區整體均價高出了46.9%，十分驚人，而頭前重劃區則以28.7%排名第二。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，央北重劃區具交通便捷，環境靜謐宜居等優點，隨著央北重劃區成為指標建商的兵家必爭之地，也讓該區成為消費者優先選擇的重劃區之一。

位於新莊區的頭前重劃區近一年房價為56.3萬，較新莊區的均價高出28.7%，也是新莊目前最貴的重劃區。

陳金萍表示，目前頭前重劃區開發已大致完成，規劃多以純住宅為主，雖生活機能稍顯不足，但因鄰近副都心、舊市區區域，實際影響不大。

交通方面也是頭前重劃區的一大優勢，通過台64、65線及國道、高架等，進入北市速度快，大眾運輸則擁有新北產業園區站及幸福站，十分便利。不過陳金萍也提醒，該重劃區東側鄰近工業區，有意購屋的民眾需納入考量。

位於五股區的洲子洋重劃區則以451件的交易量奪下交易量冠軍寶座，同時也以平均單價38.7萬成為最親民的重劃區。

陳金萍表示，洲子洋重劃區整體規劃狹長，總計約62公頃，鄰近蘆洲、三重等地，快速道路、高架等交通建設完善，來往北市或是其他區域都很方便。

洲子洋重劃區所在的五股區過往一直被視為新北市的蛋白區，近一年行政區均價也維持在3字頭，親民的房價吸引了不少首購族以及通勤族，購屋需求穩定，未來加上五泰輕軌帶來的交通利多，房價應該還有補漲空間。

陳金萍表示，重劃區活化了過往閒置、使用度低或是老舊住宅區域，重新規劃、整頓，形成街廓方正、道路整齊的區域，同時也完善交通、教育、醫療等機能，打造城市新風貌，也為該地帶來發展前景，兼具保值與未來增值空間。