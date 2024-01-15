飯店業2024迎新據點 晶華、雲品、富野開枝散葉

飯店業迎接國際旅客回流，2024年開枝散葉、拓展據點，以新增營運動能。富野（2736）今（15）日表示，台南關子嶺富野溫泉會館將於今年2月完工，加入集團營運，同時整修中的武陵富野渡假村預計7月完工，重新開放住宿。

除了富野，雲品（2748）也有據點將在今年開出，包括台南安平「亞果薈」與新北烏來「蘇卡利‧漫活」預計在上半年試營運，而晶華（2707）今年則有北投晶泉丰旅和將館外餐飲泰市場大直店新登場。

富野目前全台擁有九個據點，除了東部之外，並擴及中南部，包括台東三家、武陵兩家，並在花蓮、高雄、嘉義與關子嶺各一家據點，合計房間數超過1,500間。富野表示，關子嶺富野溫泉會館以泥漿溫泉而別具特色，將擴大集團在休閒飯店的布局，預估開幕第一年全年平均房價約3,200元，平均住房率以近七成為目標。

此外，武陵富野渡假村去年取得未來十年經營權之後，已在去年8月即暫停營業進行整修工程，預計今年7月完工，將重新開放住宿。富野表示，由於武陵農場是台灣最受歡迎的高山渡假勝地，多年來在集團的經營下，也讓武陵農場知名度大增，入園人次屢創新高，每年楓葉季與櫻花季更是造成搶購熱潮，一房難求，預計重新開幕後，營運表現可期。

雲品2024年委託經營案也有新據點將接力開出，其中，台南安平「亞果薈」預計2月中開幕，卡位台南高端宴會餐飲市場。雲品表示，看好台南古都旺盛的觀光潛力與餐飲消費實力，「亞果薈」預售即告捷。另外，新北烏來「蘇卡利‧漫活」則預計5月開幕，該案以生態工法低度開發的方式興建，雙人住宿溫泉客房一晚，定價每晚18,000元至38,000元間，共規劃7間客房，將以民宿執照營運，並設有餐飲附屬設施與戶外餐飲200席。

晶華北投晶泉丰旅則預計在8月開幕，規劃有94間客房、22間湯屋、3間SPA及兩間餐廳，目前已進入人力招募階段，預計招募100位人力。晶華表示，晶泉丰旅定位為城市休閒飯店，開幕後將是晶華旗下第三家溫泉飯店。

此外，晶華知名館外餐飲泰市場已宣布，3月1日起落腳大直英迪格酒店四樓為全新營業據點。泰市場以全台第一家、也是市場上唯一一家以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳，營業額連年破億、網路人氣與好評亦居高不下。