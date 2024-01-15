豐興、東鋼新盤價平盤 市況冷淡

建築用鋼過年氣氛轉濃？15日豐興（2015）廢鋼、鋼筋、型鋼新價全部平盤，東和鋼（2006）鐵H型鋼新價持平，另易昇、慶欣欣等廠鋼筋新價不漲不跌，建築用鋼市況轉淡。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情偏弱運行。日本2H廢鋼持平每公噸 380美元、美國貨櫃廢鋼持平375美元；澳洲鐵礦砂由每公噸140.1 美元跌至130美元。

豐興業務會議，考量亞洲市場觀望氛圍濃厚，加上靜待日本關東標開盤，美、日廢鋼報價持平，豐興廢鋼收購價、鋼筋及型鋼連續二周開出平盤。廢鋼收購價每公噸1.12萬元、鋼筋表價1.97萬元、型鋼2.63萬元。

此外，東鋼1月上半月H型鋼基價每公噸漲400元，昨天下半月新價持平，主因在於低價進口H型鋼陸續到港，以平盤觀察市場走向。