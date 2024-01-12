英國擴充核電 網反觀「台灣政策」狂酸：被民進黨害死

英國政府制定70年來「最大規模的核電擴充計劃」，PTT網友討論，相比我國綠能淨零排放的路線圖，英國計畫實現可能性更大。針對民進黨反核政策，有網友認為，雖然台灣不容易改變政策，但應會逐步降低綠能比重，怒批「台灣真的會被他們害死」。

一名網友在PTT發文表示，聯合國COP 28 氣候峰會中，有22個國家發布「2050核能裝置容量增加3倍」的聯合宣言，包括美國、日本、英國、保加利亞、加拿大、捷克、芬蘭、法國、匈牙利、韓國、摩爾多瓦、蒙古、摩洛哥、迦納、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、烏克蘭和阿拉伯聯合大公國。俄羅斯和中國沒有簽署聲明。

而英國除簽署聲明外，另又制定70年來「最大規模的核電擴充計劃」，相比我國綠能淨零排放的路線圖，實現的可能性更大。美、日、加、韓、法、荷、瑞典、烏克蘭都簽署核能提高3倍的聯合聲明，有機會在未來陸續宣布跟進英國核能計畫。

我國執政黨民進黨主張非核家園，該網友認為，雖然台灣沒那麼容易改變政策方向，不過應該會逐步降低綠能比重了。他也提到，未來在投資「再生能源類股」或投資「核能類股」應該審慎考量到地方。

其他人則留言「台灣真的會被他們害死」、「英國人沒有愛，只能靠核能發電」、「核能才是正解」、「現在還有人不信無核家園在歐洲是笑話」、「落後國家用什麼核電」、「遲早轉彎」、「英國這麼幹了那是不是能買歐洲的核能股賭整個歐盟都這麼幹」、「有白癡政府規劃80%火力說要減碳呵呵」、「看好的趕快去壓核能股發大財」、「快all in核能股啊，敢不敢」。

還有人留言「我懷疑你偷臭非核家園」、「說歸說，敢All in核能股的沒幾個」、「世界怎麼跟得上台灣的用愛發電」、「核電就是綠能過渡期最好的能源」、「照綠這種玩法，未來台灣不知道要處理多少廢太陽能板」、「人家土地那麼大一塊可以玩核電，你鬼島小小一個哪來的土地資本讓你玩」。