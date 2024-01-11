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看好特殊防護紡品需求 南良今年營收穩健向上

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

科技紡織與高分子複合材料領域供應商南良國際（5450），總經理張舜卿表示，受惠於終端品牌廠商去化庫存腳步已逐步告一個段落，四大紡織複合材事業部的出貨皆保持穩健，尤其看好特殊紡織防護用品及材料的需求強烈，料將帶動南良2024年整體營運，有機會年增率上看雙位數的表現。

南良指出，以目前在手預試量產之訂單來看，安全防護、運動休閒、醫療與工業等四大紡織複合材事業部的出貨皆保持穩健，尤其是安全防護市場方面，包括冰上曲棍球護頸、護具等，特殊紡織防護用品及材料的市場需求強烈，另，戶外運動休閒市場的訂單需求也穩定成長，料將帶動南良2024年整體營收

不僅如此，隨著消費者越來越意識到他們使用的產品對環境的影響，逐漸轉向選擇購買有利於環境的永續環保商品，使得永續環保產品需求日益增加，南良以綠色、創新及智慧製造為核心，積極落實環保產品開發，並憑藉一條龍式服務之優勢，與客戶維持長期合作關係，以期透過公司品牌力、產品力、競爭力，為整體營運帶來長期永續正面的挹注。

南良2023年12月合併營收2.18億元，月增5.38%、年增12.47%；累計2023年全年營收24.12億元，年減22.55%。今日收盤價為20.05元，下跌1.00元、跌幅4.75%。

南良表示，12月營收成長主要係受惠於四大紡織複合材事業部的出貨皆保持穩健，主要客戶包括安全防護、運動休閒、醫療與工業等的訂單需求逐步回到健康水位，特別是安全防護市場、戶外運動休閒市場，旗下高分子彈性體發泡複合材料12月的出貨業績明顯月增18%、特殊紡織防護用品及材料月增10%，帶動南良包括台灣廠、東莞廠等生產基地提高產能稼動率，是公司12月整體營收呈現月增表現的關鍵。

2024 營收 運動

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