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優於傳言！華航年終獎金平均約5個月、另加發2萬元 再調薪4%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

華航（2610）今（10）日表示，感謝所有員工及企業工會對公司政策的配合及支持，勞資齊心、共同努力，展現出強大的團隊凝聚力，讓2023年能有斐然的營運成果，經董事會今 (10) 日審議通過，依公司與企業工會協商共識辦理，2023 年終獎金平均約 5 個月基本薪 (另加發 2 萬元激勵金)，2024年平均調薪4% (不含年度晉支)。今年公司也將持續衝刺，為營利再創高峰。

在此之前，華航的年終獎金傳出兩種，一說是發2.5個月年終，再加1.2~1.5萬元的定額獎金，相較於去年的3個月及前年的6個月，是近三年最低水準，而且低於長榮航（2618）日前公布的6個月年終高標。外界亦傳有「3+1」個月版本，工會表示不會低於去年。

但正式拍板，優於原先市場的傳言。

2024 年終獎金 華航

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