北市商辦迎疫情後最強表現 去化量1.76萬坪創近3年新高

北市辦公市場持續供不應求。仲量聯行今（9）日發布2023年商用不動產年終報告，2023年北市核心商業區辦公市場租約簽署量體達1萬7,694坪，年增41.9％，為疫情後最強勁的表現，創近三年新高，租金方面，每坪3,176元，年增2.7％，創歷史新高。不過若以年增幅來看，反而是北市其他商業區，包括北車、松江南京、大直等，租金年漲幅達7.8%最高。

仲量聯行副總經理游淑芬表示，北市核心商業區近五年之租金年由於貿易戰開打、轉單效益及跨國企業對台投資增加，帶動A辦市場租金，2019迎來一波年成長率高峰，2020-2021因疫情部分企業暫緩擴編，成長率放緩，不過2021後市場需求增加，A辦匯聚之信義區成長動能豐沛，帶動北市核心商業區租金整體年成長率。

觀察北市2023年第4季各區域A辦月租金表現，信義商業區每坪3,663元，年增1.4%；敦北商業區每坪2,674，年增1.2%；敦南商業區每坪2,492元，與去年持平；其他商業區每坪2,418元，年增7.8%。

游淑芬指出，信義商業區向來為外商租戶進駐之首選，不過去年第4季在新供給較少及預算考量下，租戶亦開始將目光移往其他地區，大宗租約則來自其他商業區，也反應出企業對預算控制的重視，其中又以長虹新時代、將捷國際商業大樓推動租金上漲，帶動區域發展，兩商辦分別從每坪2,100元來到每坪2,500元、每坪2,200元來到每坪2,800元。

不過，信義區主要租約量體仍佔整體北市A辦之71%，租戶方面，在產業趨勢帶動下，2023全年北市A級商辦市場需求則以科技業占比最多，達35%，其次為電商19%，生技15%及金融業13%。

若觀察2023年去化量及空置率，以信義及其他商業區最多，除了強勁的租賃表現外，自用新大樓如第4季之上海商銀總行、元大仁愛路總部加入約18,000坪亦助推升去化量。整體空置率較上一季則維持平穩，來到4.6%，微降0.1%，自上季北市核心商業區突破3%後，預計空置率在未來面臨新供給及新興商業區競爭下將逐步升高。

展望未來，仲量聯行指出，未來五年台北核心商業區新供給將達到29.7萬坪，包含其他商業區的16.3萬坪及南港商業區21.4萬坪，值得一提的是南港2024年新增之供給坪數即超越6.5萬坪，大於整體台北核心商業區新供給之4.9萬坪，對大面積且有預算控制需求租戶形成高度吸引力。

目前南港A辦月租金約為每坪2,303元，預計年租金漲幅將介於3-4%之間，並且由於未來五年內新供給大量釋出，除拉長完工前之預租期外，房東招租策略多元，重視硬體設備、綠建築相關標章之完善，以增加市場競爭力。