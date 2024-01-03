華信航空ATR新機B-16861抵達松山機場 首創ATR添加永續航空燃油

華信航空在2024開年ATR72-600新機抵台。 華信航空自購ATR新機國籍編號B-16861，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，2023年12月30日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於今（3）日下午16:10順利抵達台北松山機場。

華信航空董事長高星潢、總經理張程皓親自前往接機，民航局副局長方志文、台北航空站主任鄭堅中及關務署台北關關務長方國賢等共襄盛舉。

高星潢表示，為響應節能減碳，B-16861新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃油之永續航空燃料 (SAF)，為國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司，以展現華信航空對全球永續發展之具體作為。

B-16861新機為國內首架ATR配備PW127XT-M升級新型發動機，高效、節油及低排碳等優點，除節省至少3%的燃油消耗外，亦可減少二氧化碳排放量，華信航空為國內首次使用該型發動機的航空公司，顯現對環保減碳之重視。新機裝置全新設計空調系統(NAMS)，可提升空調系統效能，此外，在客艙空調循環系統方面，加裝高效率空氣微粒子(HEPA)過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。

華信航空原有9架ATR飛機，飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線。為增加國內航線運能，此次規劃新增加引進3架ATR新機，除今日抵達的第10架B-16861新機外，今年上半年將陸續再引進兩架ATR新機，以有效提升整體機隊運能，為旅客提供更密集便捷的飛航服務。

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