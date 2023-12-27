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中環邁向「航海王」 處分長榮大賺1億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

儘管航運股近期回檔，但光碟片大廠中環（2323）近期出手精準，先前處分陽明海運（2609）已大賺6千多萬，今（27）日中環再公告，處分2,340張長榮海運（2603）交易總金額約為3.27億元，處分利益為1.02億元。

中環今日公告處分長榮海運普通股，交易日期為12月11日至27日，交易數量為2,340張，每單位價格為139.61元，交易總金額約為3.27億元，處分利益為1.02億元。

中環22日才公告處分陽明，交易日期為12月5日至22日，交易數量為6,265張，每單位價格為51.85元，交易總金額約為3.25億元，處分利益達6,281.6萬元。

中環近期接連處分陽明、長榮，光兩次股票操作合計處分利益就逾1.6億元，可望為中環本季業外收益進補。

中環 長榮海運 陽明海運

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