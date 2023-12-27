中環邁向「航海王」 處分長榮大賺1億元
儘管航運股近期回檔，但光碟片大廠中環（2323）近期出手精準，先前處分陽明海運（2609）已大賺6千多萬，今（27）日中環再公告，處分2,340張長榮海運（2603）交易總金額約為3.27億元，處分利益為1.02億元。
中環今日公告處分長榮海運普通股，交易日期為12月11日至27日，交易數量為2,340張，每單位價格為139.61元，交易總金額約為3.27億元，處分利益為1.02億元。
中環22日才公告處分陽明，交易日期為12月5日至22日，交易數量為6,265張，每單位價格為51.85元，交易總金額約為3.25億元，處分利益達6,281.6萬元。
中環近期接連處分陽明、長榮，光兩次股票操作合計處分利益就逾1.6億元，可望為中環本季業外收益進補。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言