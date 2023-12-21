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星宇航空年終一個月 加薪2千元、新增1千元交通津貼

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空今日宣布年終一個月，與去年持平，另外還調薪2,000元，並新增交通津貼1,000元。星宇航空提供
星宇航空今日宣布年終一個月，與去年持平，另外還調薪2,000元，並新增交通津貼1,000元。星宇航空提供

各行業年終獎金陸續出爐，星宇航空（2646）今日宣布年終一個月，與去年持平，另外還調薪2,000元，並新增交通津貼1,000元。

星宇航空指出，2023年為疫後的第一年，也可說是星宇營運元年，在全體同仁齊心迎戰各項挑戰下，持續奠基、拓展航網，使營運步入常軌、大幅躍進，雖本年度尚未能有大幅盈餘，為感謝全體同仁的付出與辛勞，公司將發放一個月的年終獎金，及調薪2,000元，並新增交通津貼1,000元，期許2024再創佳績。

星宇航空表示，星宇航空於疫後的第一年飛快成長，搶攻疫後旅遊潮。而這個「星宇營運元年」，也是星宇員工首次迎接正常旅運壓力的一年。2023年星宇航空共開闢了四個國家、八條航線，包含插旗北美，開航洛杉磯及舊金山，成立台中辦事處、引進二架A350-900新機，飛機維修棚場啟用、保稅倉庫落成、推出首張聯名卡、加入國際航空運輸協會IATA、加入TSA Precheck、與美國阿拉斯加航空哩程合作、成為美國道奇隊及快艇隊航空合作夥伴等。

在細數各項快速發展的同時，星宇沒有忘記任何一位在世界各地為公司打拚的4,086位夥伴，其中還包括42位，遠赴陌生國度、開疆拓土的外派同仁。因此，攝影團隊特別安排了神秘任務，挑選三位分別外派在日本、越南、泰國的同仁，將他們在台灣最掛念的父母、小孩或友人，在不預期的情況下，驚喜送到他們面前。

星宇航空 年終獎金

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