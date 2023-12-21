獨／北極星CDMO計畫大轉彎 投20億元併購霖揚生技

北極星藥業-KY（6550）委託開發暨製造服務（CDMO）發展計畫大轉彎，該公司董事長陳鴻文今（21）日表示，北極星藥業已投資20億元取得霖揚生技90%股權，取得現成的生產線及經營團隊；北極星藥業原規劃在宜蘭新建的CDMO廠將暫緩。

北極星藥業今日召開法人說明會，陳鴻文說明，北極星藥業擁有新藥臨床試驗的經業團隊，但在CDMO的專業上比較欠缺，北極星藥業取得霖揚生技經營權之後，霖揚生技創辦人徐展平也將出任北極星藥業執行長。

北極星藥業原本規劃在宜蘭科學園區投資20億興建一座全新的生產基地，但從2021年獲准進駐宜蘭科學園區至今尚未動工。陳鴻文表示，除了建築成本大漲之外，宜蘭興建新廠的最大挑戰，是北極星藥業目前並沒有專業的CDMO經營團隊。

不過自今年8月至今，北極星藥業兩次投資國內另一家CDMO公司霖揚生技製藥，目前已取得90%股權，總投資金額約20億元，北極星藥業目標明年首季完成對霖揚100%的併購。霖揚擁有160多位豐富經驗的經營團隊、現成的生產線及訂單，是亞洲少數可實際進行原料藥（API）及針劑商業化量產的CDMO公司 。

陳鴻文表示，霖揚生技今年營收一億多元，目標明年可轉虧為盈，該公司明年有機會獲得歐盟EMA來台查廠，一旦北極星藥業取得霖揚經營權後，將可快速掌握符合國際認證的生產線。他並表示，北極星後續將加碼投資霖揚生技，提供更多業務給霖揚生技，協助霖揚創造更高的營收。

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