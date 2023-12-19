平均一天成交1件！全台10大最熱捷運站曝 這站還有1字頭

根據591實價登錄統計今年前10月全台十大交易熱門捷運站，以台北捷運中山國小站買氣最夯，交易量共325件，相當於平均一天成交1件，其中總價千萬內套房產品備受青睞，然而單價也是上榜的捷運站中最高的，上看7字頭，反觀榜上房價最親民的捷運站為高雄捷運三多商圈站，目前還有1字頭單價可以撿便宜。

全台十大交易熱點捷運站。資料來源/591實價登錄

全台交易最熱門的捷運站為中和新蘆線的中山國小站，成交單價6字頭，房價與去年同期相比微幅成長3%，中山國小站位於台北市中山區，交通便捷，周邊辦公大樓林立，並且近林森北路商圈，租屋需求強勁，又以總價千萬內小套房深受投資買盤青睞，奪下全台交易最熱絡的捷運站。

買氣居次的環狀線景平站，與上榜的南勢角站及景安站相鄰，皆位於新北市中和區，該區捷運密集，三站今年前10月交易量皆破200件、成交單價約5字頭，區域主要受惠新成屋「太陽帝國」與捷運共構大樓「南方之星」兩社區交易頻繁，推升成交量。

其中景安站雖有雙捷運加持，不過由於去年交易多集中在單價7字頭的「景安之丘」，高基期下反而讓景安站成為榜上唯一房價下修的站點。

環狀線還有幸福站上榜，今年前10月成交量221件、單價也要5字頭，該站緊鄰新北市新莊頭前重劃區，鄰近五股工業區、新北產業園區，就業機會多，推升購屋需求。

雙北最後上榜的則是淡海輕軌的濱海沙崙站，今年前十月成交量186件，該站位於新北市淡海新市鎮，區域未來在淡江大橋通車、淡北道路動工下，有望擺脫長年交通擁塞的問題，2字頭親民單價吸引小資族買氣。

台中捷運唯一上榜的文心崇德站，今年前10月交易量219件，該站位在台中市北屯區，座落於十一期、十四期重劃區與北屯舊市區間，生活機能成熟，又有十四期重劃區的洲際棒球場、漢神洲際購物中心、台中巨蛋等重大建設加持，連帶拉抬文心崇德站周邊行情，今年前十月房價逼近3字頭，成長逾1成，為榜上漲幅最高的捷運站。

高雄捷運紅線則有三站上榜，分別為後勁、巨蛋、三多商圈，前十月各有約200筆成交量，首先位於楠梓的後勁站，受到台積電設廠效應，今年在「晴萃」、「晴川」兩新成屋案挹注下，晉升為全台十大熱門捷運站，而巨蛋站則位於左營，為高雄精華地段、商業性質高，成交價站上3字頭。

位於前鎮的三多商圈站，周邊百貨林立，且受惠亞洲新灣區發展，公共建設多元，吸引購屋族目光，日後也將成為捷運黃線與紅線交匯站，未來1字頭房價恐將絕跡。

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