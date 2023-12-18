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誠品信義店平安夜熄燈 進店人潮周周創新高、超越跨年夜

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
誠品信義店即將在12月24日平安夜謝幕，誠品書店3F FORUM特別策畫「遊逛．最終回─信義18年回顧展」。圖／誠品提供
誠品信義店即將在12月24日平安夜謝幕，誠品書店3F FORUM特別策畫「遊逛．最終回─信義18年回顧展」。圖／誠品提供

誠品生活（2926）信義店預計12月24日熄燈，誠品生活指出，10月19日宣布閉幕式起，周末進店人潮逾5萬人次，且周周創新高，截至12月16日已達5.3萬人次，人潮熱鬧程度超越跨年夜。誠品信義店業績強強滾，據悉業績比平常日成長五成以上，也為12月業績增添強勁動能。

誠品生活18日股價以66.5元作收，上漲0.2元。

此外，誠品生活日前宣布，誠品松菸3樓書店將於1月20日起，接棒誠品信義店24小時營運，書量擴增3倍、品項逾10萬種等同敦南書店規模；而書店裡的誠品音樂館，將是全台唯一24小時唱片館。該店將匯聚書店、時尚設計、手作體驗、電影院、表演廳、畫廊、酒窖等多元文化面向，將是世界少見的全新文化風貌，將為誠品生活明年營運增添動能。

誠品信義店預計在12月24日熄燈，吸引眾多人潮前往採購書籍和商品，可望讓誠品生活12月營運吃下大補丸。而誠品生活今年開出全台最大誠品-新店裕隆城，以及位於台中七期的「誠品生活480」旗艦店，加上誠品松菸店將接棒誠品信義店的24小時書店營運；此外，誠品攜手碳佐麻里進駐台南的店鋪預計明年第4季開幕，持續展店也讓誠品生活甩開疫情陰霾。

誠品生活今年前三季稅後虧損1.6億元，每股稅後虧損3.38元；誠品生活今年前11個月累計營收為59.4億元，年增19.2％，為史上前三高。誠品生活董事長吳旻潔今年曾表示，因新展店有開辦費用，不過力拚今年第4季轉虧為盈之外，明年營運有機會「太陽出來了」，終止2021年以來年年虧損局面，並轉虧為盈。

誠品信義店將接棒誠品信義店成為24小時書店。圖／聯合報系資料照片
誠品信義店將接棒誠品信義店成為24小時書店。圖／聯合報系資料照片

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