產業追蹤／觀光餐旅業追求永續 邁步

ESG報告書是據以評價企業的永續表現之重要依據，以能妥善地與利害關係人溝通，經統計已於公開資訊觀測站申報111年度永續報告書上市櫃公司共877家，占整體上市櫃公司1,814家約48%，其中上市櫃公司分別有625家及252家已申報，約占上市公司1,001家的62%、上櫃公司813家的31%。

因應金管會規範要求，截至112年12月1日共三個產業，包括水泥業、金融業及金融保險業全數已申報永續報告書，除此之外，已申報的上市櫃公司中，製造業占比近八成，以半導體業、電子零組件業、電腦及周邊設備業、建材營造業、生技醫療業及光電業為主；服務業以觀光餐旅、貿易百貨、居家生活等主。

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觀光餐旅業是今年7月證交所及櫃買中心為使具特色之上市櫃公司發揮群聚效應，新增的四個產業類別之一，共計44家上市櫃公司，其中已經申報111年度永續報告書者共24家，約占55%；24家中有11家設有由董事長、總經理或一級主管領導的永續委員會或永續推動小組；13家於報告書中明確標註符合SDGs（永續發展）目標的相對應作為。

1、員工、股東與顧客為觀光餐旅業焦點利害關係人：永續報告書目的除展現ESG績效，還有建立品牌形象。不同利害關係人所關注的焦點不同，故企業在進行永續報告書編製時，將篩選出利害關係人優先次序及其最關心重大性議題。彙整24家觀光餐旅業永續報告書的利害關係人序位，員工、股東與顧客為排序第一的利害關係人，而政府機關、供應商／合作夥伴亦為重要的前三大利害關係人之一。

也就是說，營造樂於溝通的工作環境，獲得同仁的信任與支持，是觀光餐旅業落實永續創新構想、持續進步的關鍵。

2、觀光餐旅企業主要SDGs永續目標：SDG 3健康福祉、SDG 4優質教育、SDG 5性別平等、SDG 8經濟成長、SDG 12責任生產與消費、SDG 13氣候行動。

依13家觀光餐旅企業揭示符合SDGs目標的情況，平均達成10.6項永續目標，符合六至十項者共八家、11至16項者共五家。

依各SDGs目標達成情況，所有企業均揭露達成SDG 8體面工作及經濟成長；四分之三企業達成SDG 3健康福祉、SDG 4優質教育、SDG 5性別平等、SDG 12責任生產與消費、SDG 13氣候行動等五項，以社會面相關永續目標為主。

觀察觀光餐旅業因應氣候變遷之永續作為，多以減緩策略為主，例如落實環境及能資源管理並導入碳盤查及查證工作，傳統燈具與設備進行汰換更新，採用LED燈具及招牌，內部裝潢採用綠建材標章之材料，室內冷氣溫度設定不得低於26度，清洗散熱水塔提高能源使用效率等。僅少數企業陸續推動調適策略，例如雲品推廣永續旅遊，以低碳、環保、生態等面向發展主題式紅葉谷旅遊計畫；安心食品結合生產履歷、在地食材、契作農場的三合一綠色採購政策，並招募對服務業保持熱忱的銀髮族夥伴因應橘世代趨勢等。

值得注意的是，企業依據其願景目標設立永續關鍵指標，將促使企業永續發展更聚焦、更專業化與全面化，以積極方式投入更多永續作為，同時亦可以此核心關鍵指標擴大可觸及之層面及影響力，引領上、下游夥伴、積極提升氣候意識、參與社會及促進幸福職場。

（作者是南部院區數位經營服務組組長）

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