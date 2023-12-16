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影／台船50周年慶 董事長鄭文隆：海鯤號海試完了就交船

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台船今天歡慶50周年，董事長鄭文隆（左）贈送台紀念書籍「榮耀船說」給高雄市長陳其邁（右）。記者王勇超／攝影
台船今天歡慶50周年，董事長鄭文隆（左）贈送台紀念書籍「榮耀船說」給高雄市長陳其邁（右）。記者王勇超／攝影

高雄市長陳其邁今天上午出席台船公司50周年慶。台船董事長鄭文隆致詞表示，台船的處境相當辛苦，但員工的努力值得肯定，國艦國造「我們都做超難做的！」並強調，海鯤號海試完了就交船。陳其邁說，台船轉型後脫胎換骨，成為國際一流造船廠，希望能夠再創未來50年的繁榮。

陳其邁說，台船公司非常努力，在民營化增資轉型，潛艦國造、財政部等公務機關的船隻，及風力發電的基礎工程，技術可以說是世界一流，所以他今天特別來幫台船公司加油打氣。

立委賴瑞隆致詞說，國艦國造、離岸風電這兩個政策，如果沒有台船，「不可能走到現在！」他質詢時與國防部長確認過，潛艦國造後面的後續艦，會全部如期完成；造船產業就是國防產業，全世界都在作，「不可能有這麼好的成果了，我們還放掉！」

鄭文隆說，50年走過去絕對不簡單，台船與雜誌社合作，花了1年記錄從1973年到現在，台船發生的一切，挑特殊的人作訪問，作成一本書，叫做「榮耀『船』說」，寫出台船在逆境中尋求轉型的故事。

鄭文隆透露，他送書到總統府去，總統蔡英文看完寫了「台船精神，台灣精神」8個字當序文，他打趣說「不曉得是不是總統親自看的！」陳其邁說，如果是幕僚代寫，「不會只寫這幾個字！」

鄭文隆表示，作軍艦與作商船非常不一樣，商船裡面是空的，軍艦有各種東西，是要打仗的，「我們都做超難做的！」台船2022年9月把現在台灣最大，最有戰力的軍艦「玉山軍艦」交船了，經過半年後成軍；潛艦「海鯤號」也已經命名完畢，現在進行泊港測試(HAT)，之後是海上測試(SAT)，「海試完了就準備交船！」

鄭文隆說，台船除了海軍的軍艦，也作了海委會的巡防艦、關務署的巡緝艇、國科會的海洋研究船，教育部的學生實習船，其實台船需要的是大量的商船業務，但「台灣的貨運公司不在我們這裡下單」，因為規模經濟不足，沒有產業扶植政策，台船面臨很多困境，現在行政院已經準備面對這個問題，將給台船一個很大的協助。

鄭文隆說，第50年其實是最辛苦，「去年的這時候，我都不知道民國112年要怎麼度過去！」現在已經112年12月16日，台船真的渡過去了，底都打出來了，員工的努力，值得大家肯定。

台船今天歡慶50周年，廠區舉辦園遊會。記者王勇超／攝影
台船今天歡慶50周年，廠區舉辦園遊會。記者王勇超／攝影
台船今天歡慶50周年。記者王勇超／攝影
台船今天歡慶50周年。記者王勇超／攝影

台船 軍艦 陳其邁 潛艦 造船

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