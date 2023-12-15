SCFI運價指數連三紅 漲幅擴大、四大遠洋航線全面上揚
巴拿馬運河乾旱，SCFI貨櫃運價連三漲。根據15日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲61.31點至1093.52點，周漲幅擴大至5.93%。四大遠洋航線全面上漲。
最新一期出爐的運價也跟著巴拿馬運河變化走，尤其，這是巴拿馬運河自1950 年以來最大乾旱，全球海運市場航運股目前正處在一個詭譎局面，原本擔心新船加入太多的貨櫃輪再度出現新變化，美東看起來運價已獲支撐開始反彈；倘若明年老天還是不降雨，貨櫃輪可能就存在短缺風險。
遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,819美元，較前一周上漲150美元，漲幅9%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,805美元，較前上漲364美元，漲幅14.91%。
遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1029美元，較前一周上漲104美元，漲幅11.24%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,569美元，較前一周上漲182美元，漲幅13.12%。
近洋線方面，遠東到日本關西及遠東到日本關東每TEU(20呎櫃) 都較前一周下跌2美元；遠東到東南亞每TEU較前一周上漲2美元，漲幅1%；遠東到韓國每TEU較前一周持平。
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