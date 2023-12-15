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美日車廠擴大48V模組使用 朋程、強茂明年出貨再衝高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

日本車廠全力衝刺油電混合車，舉凡豐田、日產都預計明年將持續把48V油電混合車當作發展主力，同時擴大電動車款，另外美國電動車市場將不斷擴大。法人預期，強茂（2481）、朋程（8255）等二極體廠明年車用產品出貨將可望再衝新高。

豐田、日產都日本車廠為因應全球減碳趨勢，正全力衝刺48V混合油電車，旗下車款明年幾乎都將具備48V功能。法人指出，朋程目前已經順利攻入日本汽車品牌供應鏈，在日本車廠全力追趕美歐車廠情況下，48V拉貨動能正逐季攀升，預期明年將可望進入成長爆發期。

另外，特斯拉、福特等美國車廠近期正以電動車為市場發主力，且特斯拉為了擴大電動車市場，甚至將48V電池設計交付給福特，使未來48V電池設計的電動車將可望成為市場主流。其中強茂目前已經攻入美中車廠供應鏈，後續隨著電動車市場發展，強茂將有機會受惠其中。

朋程公告11月合併營收達5.77億元、月成長15.2％，創下單月歷史新高，累計今年前十一月合併營收為51億元、年增33.4％，刷新歷史同期新高。法人預期，朋程明年營運將隨著48V電池模組商機，帶動業績再攻新高。

強茂今年營運受到消費性市場影響，11月合併營收為10.27億元、月成長2.2％、年增5.0％，累計今年前十一月合併營收達117.09億元、年減5.0％，為三年以來同期低點。法人看好，明年消費性市場回溫，加上車用需求持續看增，強茂營運將有望重返成長軌道之上。

電動車 強茂

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