王品年終獎金加月獎金上看17.6個月 年薪可領近30個月

王品集團（2727）董事長陳正輝今（14）日在尾牙上宣布，不論職級、績效，全體同仁都可領到「年終獎金」1個月、「特別獎金」0.5個月，共計1.5個月的獎金，大幅超越住宿餐飲業平均0.59個月的行情。加上每月的獎金，門店基層同仁平均能領到3.1個月。有店主管最高領到17.6個月，加計薪資等於年薪近30個月，年薪破200萬元。

陳正輝說，餐飲業雖然很辛苦，但是是一個有未來的產業、永遠不會沒落的行業，感謝所有王品人一年來的努力。

王品今年尾牙請來重量級表演嘉賓，新生代樂團告五人、台客天團玖壹壹，還有金曲樂團蘇打綠及歌后田馥甄壓軸開唱。尾牙最高潮抽獎活動，王品同樣不手軟，現場豪發超過三千個獎項，摸彩最大獎為30萬獎金，陳正輝更加碼抽奧地利捷克10日同仁旅遊共10名，摸彩總計達千萬獎金，是集團創立以來最高紀錄。總計2023年尾牙估計花費成本近億元。

另外，王品集團國外旅遊行程也在尾牙揭曉，共有韓國首爾、越南峴港、日本北海道5日遊、奧捷10日遊等行程，搭配同仁補助19,000元，韓國首爾5日遊全程免費，並安排米其林推薦餐廳、當紅韓式燒肉等特色餐食，暢遊愛寶樂園及台灣人最愛的明洞商圈。

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