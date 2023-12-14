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莊福基金會與六福集團 邀偏鄉學童暢遊六福村

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
莊福文教基金會X六福旅遊集團《愛心圓夢∞希望共學》計畫，在14年間已招待超過8萬名偏遠地區及弱勢家庭學童暢遊六福村。圖／六福提供
莊福文教基金會X六福旅遊集團《愛心圓夢∞希望共學》計畫，在14年間已招待超過8萬名偏遠地區及弱勢家庭學童暢遊六福村。圖／六福提供

莊福文教基金會及六福旅遊集團自2009年起，發起《愛心圓夢∞希望共學》計畫，在14年間已招待超過8萬名偏遠地區及弱勢家庭學童暢遊六福村。明年公益日訂於4月20日舉辦，即日起開放申請報名，邀請從未到過六福村的弱勢家庭與偏鄉學童一同參與，讓更多孩子能透過活動近距離觀察動物生態，進而體驗生命教育的真諦。

2022年起圓夢公益日除了調整於每年4月兒童月舉辦外，每月更開放偏遠地區學校或兒少社福團體申請入園。為了擴大受益人群，自2024年起每月將擴大開放申請名額，期盼能帶給更多孩童歡樂回憶。

對於弱勢或偏鄉的孩子而言，要出一趟遠門著實不易，因此莊福文教基金會與六福旅遊集團攜手，集結社會各界的愛心捐款，支持孩子們來到六福村主題遊樂園的必要食宿及交通，14年來已投入逾數千萬資源，希望號召更多企業和善心民眾的力量共同投入，透過基金會官網響應捐款，讓更多孩子能一圓夢想，在歡樂學習中更近距離接觸生態、認識動物。一起實踐「優質教育」、「消弭不平等」及「陸域生態」的聯合國永續發展目標。

莊福文教基金會長期推動環境教育並致力於社會公益扶助，發揮良善力量促進社會福祉，結合六福旅遊集團堅持的核心價值「成為一個帶給人們歡樂的企業」，希望《愛心圓夢∞希望共學》計畫能持續幫助資源取得較不易的家庭孩子，即日起至2024年1月25日中午截止，符合教育部近兩年公布的偏遠地區小學和以兒少為主要服務對象的合法立案社福團體皆可報名。

2024 生命教育 生態

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