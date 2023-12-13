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群創數百人離職只是開頭？ 專家曝連鎖效應：房市6區殺聲震天

聯合新聞網／ 綜合報導
國內面板大廠群創公司竹南廠近日驚傳將「優遣」百員工，範圍涵蓋各部門。記者吳傑沐／攝影
國內面板大廠群創公司竹南廠近日驚傳將「優遣」百員工，範圍涵蓋各部門。記者吳傑沐／攝影

面板大廠群創竹南T1廠被員工爆料公司通知上百人「自願離職」，恐面臨關廠命運，群創回應是因應組織與產線的調整。房市專家Sway在臉書發文指科技業最近會有一波人力移動的問題，加上疫後消費緊縮，影響民眾買房意願也會衝擊房市交易。

他觀察，上一波有這種大買、套牢、又沒人租的地區，總共有六個區域，包括桃園A7、新北新店、新北淡水、台中烏日、台中北屯以及台南安平

Sway認為，群創此波大裁員沒被裁到，而留下來的人恐怕也會擔心還會再有第二次裁員。他表示，整個面板上下游都是如此，接著是所有的軟體廠商，甚至連台積電到處挖人的後遺症現在也是遇缺不補，或是被全部挖走後整個部門裁撤。

Sway指出，連最近的雙十一雙十二都沒啥消費力道，就可看出市場的消費緊縮情況。以房市狀況來說，消費者看的是價格有沒有划算，以及有沒有機會再賺一波高潮，但他認為在大選之前，任何市場都不太會變動，等下跌的人比實際進場的人還要多很多。

他也示警，不管誰當選都會說沒有財源，但民眾又賭房價上漲的價差，下場就是回家凹爸媽幫繳房貸利息，賣不掉加價賣之後又想收租補房貸，然後也是空租多年，最後淪為法拍，人生就得重新開始。

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