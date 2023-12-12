工藝歷史跨年策展 體驗大稻埕不同光景
仿巴洛克建築的年代感、熙來攘往的永樂市場，城隍廟、布料街、中藥行以及午後陽光溫暖灑在大稻埕碼頭，都是印象中的大稻埕。大稻埕有個地方或許我們還沒去過，卻同樣充滿故事還有工藝歷史；即日起至明年1月10日的跨年度策展期間，可以用不同角度體驗新的大稻埕。
風光大稻埕朝陽鈕扣街，位在永樂市場、台北霞海城隍廟後面（往東）走兩步路的朝陽鈕扣街，因曾是作為布料、茶葉匯聚與出貨的集散地，如織標，拉鍊、蕾絲、刺繡、鈕扣、皮革等衣服週邊材料批發商；如今巷弄依然座落著台灣享譽國際的有記名茶、林三益、尚蝶扣。
在有記名茶門前的朝陽茶葉公園，可以聞到種植在現場的茶葉香，一旁速寫台北，在為老巷弄現場著畫。
如今朝陽鈕扣街因時代變革而使在地商鋪搬移，MeaningBRAVO策展人Coco表示，自己出生在此地，希望幫助鈕扣街舊屋新生，轉化的過程雖然不容易，但破繭而出的蝴蝶終將美麗。本次策覽以百納工藝為題，引導大眾共思，透過走讀體驗在地特色，串聯鼓勵在地創新的可能，期待多元創作能量走入街區，發現在地多彩生活新藝。
這次跨年策展以老屋創生基地 - MeaningBRAVO（台北市重慶北路二段46巷7號 B1）展開，分三大主題：百納工藝、創作聯展、鈕扣街走讀。前兩項集中在老屋創生基地 - MeaningBRAVO，後一項則漫遊於朝陽鈕扣街的深度導覽。
於老屋創生基地 - MeaningBRAVO一樓獨立櫥窗作品，由台灣棒槌蕾絲界傳人張可宸發起，她希望帶著特別的創作品去參加國際蕾絲年會，藉以推廣台灣的國際知名度。此作品採「百納被」（Quilt）的概念結合手工藝將不同布塊拼接，縫製而成。本作品高度100公分，寬60公分 ，有超過10餘種工藝技法，聯合共16位藝術創作者合力打造，並以台灣各地特色為創作主題，富含永續台灣之寓意。所有縣市細節講解，歡迎親臨現場參觀。
藉走讀方式導覽，可更具深度認識大稻埕朝陽鈕扣街的人文、工藝與光景。路線從老屋創生基地 - MeaningBRAVO開始，介紹百納工藝自由之窗的台灣之美；途經傳承百餘年有記名茶的古店與現代店WangTea；再到與金馬聯名、研發彩妝筆的百年林三益筆墨總店；踏點傳承二代、鈕扣和胸花種類豐富的尚蝶扣。
除了導覽時段，還特別企劃工藝老師於策展期間額外開放兩場自費手作課，12月15日黃佩萱老師的纏花藝術課，12月21日黃莉莉老師獨一無二的聖誕花圈課。
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