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工藝歷史跨年策展 體驗大稻埕不同光景

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
纏花是台灣特有的無形文化資產，策展團隊將黃珮萱的時尚纏花面具與新娘鳳冠走進百年有記名茶焙籠間，將台灣茶工藝與手工藝文化資產跨界融合，呈現在地獨特魅力。圖/主辦單位提供
纏花是台灣特有的無形文化資產，策展團隊將黃珮萱的時尚纏花面具與新娘鳳冠走進百年有記名茶焙籠間，將台灣茶工藝與手工藝文化資產跨界融合，呈現在地獨特魅力。圖/主辦單位提供

仿巴洛克建築的年代感、熙來攘往的永樂市場，城隍廟、布料街、中藥行以及午後陽光溫暖灑在大稻埕碼頭，都是印象中的大稻埕。大稻埕有個地方或許我們還沒去過，卻同樣充滿故事還有工藝歷史；即日起至明年1月10日的跨年度策展期間，可以用不同角度體驗新的大稻埕。

風光大稻埕朝陽鈕扣街，位在永樂市場、台北霞海城隍廟後面（往東）走兩步路的朝陽鈕扣街，因曾是作為布料、茶葉匯聚與出貨的集散地，如織標，拉鍊、蕾絲、刺繡、鈕扣、皮革等衣服週邊材料批發商；如今巷弄依然座落著台灣享譽國際的有記名茶、林三益、尚蝶扣。

在有記名茶門前的朝陽茶葉公園，可以聞到種植在現場的茶葉香，一旁速寫台北，在為老巷弄現場著畫。

如今朝陽鈕扣街因時代變革而使在地商鋪搬移，MeaningBRAVO策展人Coco表示，自己出生在此地，希望幫助鈕扣街舊屋新生，轉化的過程雖然不容易，但破繭而出的蝴蝶終將美麗。本次策覽以百納工藝為題，引導大眾共思，透過走讀體驗在地特色，串聯鼓勵在地創新的可能，期待多元創作能量走入街區，發現在地多彩生活新藝。

這次跨年策展以老屋創生基地 - MeaningBRAVO（台北市重慶北路二段46巷7號 B1）展開，分三大主題：百納工藝、創作聯展、鈕扣街走讀。前兩項集中在老屋創生基地 - MeaningBRAVO，後一項則漫遊於朝陽鈕扣街的深度導覽。

於老屋創生基地 - MeaningBRAVO一樓獨立櫥窗作品，由台灣棒槌蕾絲界傳人張可宸發起，她希望帶著特別的創作品去參加國際蕾絲年會，藉以推廣台灣的國際知名度。此作品採「百納被」（Quilt）的概念結合手工藝將不同布塊拼接，縫製而成。本作品高度100公分，寬60公分 ，有超過10餘種工藝技法，聯合共16位藝術創作者合力打造，並以台灣各地特色為創作主題，富含永續台灣之寓意。所有縣市細節講解，歡迎親臨現場參觀。

藉走讀方式導覽，可更具深度認識大稻埕朝陽鈕扣街的人文、工藝與光景。路線從老屋創生基地 - MeaningBRAVO開始，介紹百納工藝自由之窗的台灣之美；途經傳承百餘年有記名茶的古店與現代店WangTea；再到與金馬聯名、研發彩妝筆的百年林三益筆墨總店；踏點傳承二代、鈕扣和胸花種類豐富的尚蝶扣。

除了導覽時段，還特別企劃工藝老師於策展期間額外開放兩場自費手作課，12月15日黃佩萱老師的纏花藝術課，12月21日黃莉莉老師獨一無二的聖誕花圈課。

百納工藝展有台灣之美與在地店家的特色展品。圖/主辦單位提供
百納工藝展有台灣之美與在地店家的特色展品。圖/主辦單位提供

大稻埕 老屋 霞海城隍廟

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