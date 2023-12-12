期貨業創舉 永豐夜夜秀直播爆紅吸引10萬人觀看

永豐期貨自製節目《永豐夜夜秀》火出新高點，11月特別企劃《永豐大亂鬥》單元，導入ESG元素成為節目大亮點，一小時的直播節目facebook貼文瀏覽數飆升至34萬人，直播觀看數更高達10萬人，觀眾捧腹大笑好評如潮，網路社群超過3千則留言滿是對節目的讚譽和討論，開創證券期貨綜藝節目新格局。

永豐期貨從2020年6月開播《永豐夜夜秀》以來，成功將金融與娛樂融合，呈現出全新的風貌吸引廣泛的觀眾群，展現在行業中的創新精神。11月特別企劃，特邀永豐銀行DAWHO團隊進行《永豐大亂鬥》。永豐期貨與永豐銀行進行一系列有趣又考驗才智的pk挑戰賽，如「誰是大嘴怪」、「心動60秒」、「我是胖虎我是孩子王」及「ESG tempo大挑戰」。

「ESG tempo大挑戰」為節目中一大亮點，不僅考驗參賽者ESG理解程度，過程中更安排「觀眾題」有獎徵答，如「自備環保杯成為不塑之客？」、「還海行動的1095代表著什麼含意?」、「ESG中的E環境保護是最重要的？」等，讓ESG變得生動易懂，直播中的觀眾在娛樂的同時，也能了解到ESG的起源與重要性，整場直播共高達3,188則留言數，永豐期貨希望透過這樣的宣導，能引導大眾關注並參與永續發展。

永豐期貨表示，《永豐夜夜秀》開播至今已三年多，每月一場，單元多變，曾推出如「寵物溝通」、「日本媳婦看台灣」、「大胃王來囉」、「Tabata動起來」等企劃叫好又叫座，永豐期貨將持續推陳出新，善盡社會責任，為觀眾帶來更趣味與知性的節目內容，進一步拓展與娛樂的結合，開啟未來新的可能性，想了解更多歡迎前往facebook搜尋永豐期貨。 「ESG tempo大挑戰」單元：以知識問答推廣ESG理念，共同助力永續發展。(永豐期貨/提供)

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