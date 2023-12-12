美廉社搶人大作戰！明年兩波調薪 3月調薪上看9%

三商家購（2945）董事總經理邱光隆今（12）日表示，展店最大的困難點仍是在人力，最快的解決方式就是「加薪」，也因此明年將分兩次調薪，除了1月因應基本工資調漲薪資，3月將再有一波調薪，其中，基礎門市人員調薪7%、副店長8%、店長9%。展店方面，明年計畫至少再開20-30店，並將提升加盟店的占比，以因應人力短缺。此外，也持續尋找併購機會。

邱光隆表示，疫後零售業驚滔駭浪了一陣子，主要是經營成本大增，包括人力、店租、物料成本，對台灣很多零售個體戶、小商戶的影響巨大，尤其獨立店對物價的抗漲能力差，也因此，將持續尋找適合併購的對象，不論垂直或是水平整合都不排除，期待明年有好結果。

邱光隆也提到，美廉社今年店家數達817家，不求展店速度，主要著重在「商品結構優化」，導入更多貼近消費者需求的服務，超過122家門市進行「改裝優化」，調整商品陳列，打造更舒適的購物環境。明年預計改裝優化的門市，目前已規劃超過100家，將分階段性進行；有販售「美廉咖啡」的門市今年底前將達600家，佔總店數七成，同時上線「寄杯跨店取」服務，讓消費者更便捷。明年起所有門市，將全面提供咖啡服務。此外，明年展店著力加盟，預計增百家加盟門市。

邱光隆表示，除了美廉社之外，三商家購旗下藥妝品牌「Tomod’s特美事」，上個月在新店裕隆城開幕今年展店最大家的門市，延續運營火力，明年三商家購持有三友藥妝持股將達67%，目標年度展店12家，包含2家商場及10家社區型態的門市，會是三商家購另一項重要營收動能；還有主打台灣採購與環境友善的超市「心樸市集」，預計正擴大展店10家門市，不排除全台展店可能，鎖定樂齡市場。

三商家購明年營運策略有七大重點，包括美廉社將展店主力放在加盟，預計展店再增百家，包含委託加盟及特許加盟在內，主要輔導直營店轉加盟店利多，讓首次當頭家的加盟主能更易入手。

以展店區域來說，今年仍以雙北市及桃園市展店為多，全台前三名業績店王分別落在桃園市中壢區、台中市東區、新北市新店區門市，都不是一般傳統認知的市中心區域，符合美廉社貼近鄰里巷弄的展店策略；若以開店商圈評估來說，則依不同地區特性，劃出直徑300-500公尺商圈範圍來鎖定潛在消費者。

此外，今年攜手兩大外送平台，有600家門市提供生鮮雜貨外送到宅服務，結合線上線下，融合出一店一里的無介消費願景。

邱光隆說，今年在美廉社店內設有「Tomod’s特美事」貨架的門市共有51家，2024年加強複合式店中店開店力道，將達80家。從今年運營狀況分析，設有「Tomod’s特美事」貨架的門市來客數明顯增加1-2成，同時也拉高消費客單價1-2成。

另一個美廉社強打的店型「巷口酒窖」，導入酒類專屬貨架，品項多價格實惠相當吸引消費者，2024年將有120家門市導入，此店型擴增5倍；還有美廉社持續提供差異化商品，「自有品牌」及「自辦進口」佔全品項的10%，而自有品牌「Simple Life」及「心樸市集」，也籌備品牌升級，無論品類及視覺，皆逐步走出屬於美廉社的專有風格；此外，今年生鮮蔬果品類首次達億元營收，也是今年一項突破。

商品推薦